Chelsea kontynuuje fantastyczną serię pod wodzą Thomasa Tuchela. The Blues nie przegrali żadnego z 13 spotkań, w których poprowadził ich do tej pory niemiecki szkoleniowiec. Drużyna ze Stamford Bridge imponuje przede wszystkim doskonałą grą w defensywie. Teraz szkoleniowiec zdradził tajemnicą sukcesu londyńskiego zespołu.

– Wiem, że w tej chwili wszyscy skupiają się na naszej defensywie, ponieważ straciliśmy bardzo mało bramek i zachowujemy czyste konto, a to jest bardzo trudne we współczesnym futbolu. Ale poruszanie się z piłką, utrzymywanie się przy niej, jest sposobem na bronienie się. W momencie, gdy jesteś w posiadaniu piłki, nie masz szans na stratę bramki – powiedział Tuchel, cytowany przez Sky Sports.

– Piłka nożna to bardzo złożona gra i trzeba być dobrym we wszystkich jej aspektach. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ gramy z dużą intensywnością i wkładamy ogromny wysiłek jako zespół, w wielu wariantach, z wieloma zmianami. Zawodnicy grają na bardzo wysokim poziomie i zasługują na osiągane wyniki – kontynuował szkoleniowiec Chelsea.

– Jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy w stanie to utrzymywać. Jesteśmy bardzo solidni, ale także bardzo odważni. Staramy się być bardzo aktywni przez cały mecz, jesteśmy pewni naszej fizycznej formy i sił, które możemy włożyć w mecz – powiedział niemiecki trener.

– Jeśli spojrzysz na bramkę przeciwko Atletico, to zobaczysz, jak Timo Werner wykonuje wślizg przed rozpoczęciem kontrataku. To jest właśnie to, co czyni nas wyjątkowymi – bronimy razem i atakujemy razem – dodał.

Tuchel pod wrażeniem klubu i zespołu

Środowe spotkanie z Atletico Madryt, które zakończyło się wygraną Chelsea, było 13. meczem The Bleus pod wodzą Thomasa Tuchela. Drużyna ze Stamford Bridge nie doznała w nich ani jednej porażki i straciła zaledwie dwie bramki. Niemiecki szkoleniowiec nie jest jednak zaskoczony postawą prowadzonego przez siebie zespołu.

– Zaskoczony to złe słowo. Jestem pod wrażeniem klubu, struktury i wsparcia, jakie otrzymałem od pierwszej minuty. Jestem pod wrażeniem mojego zespołu, postawy zawodników, ich zdolności do gry na intensywnym poziomie. To dla mnie niesamowite uczucie. Nigdy nie zastanawialiśmy się nad tym, co jest możliwe i to się nigdy nie zmieni. Idziemy od meczu do meczu, krok po kroku – dodał.

W najbliższą niedzielę Chelsea czeka ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Anglii, w którym zmierzy się u siebie z Sheffield United.



