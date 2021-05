Tuchel: w Chelsea przeżywam najlepszy moment kariery

Thomas Tuchel przyznał przed meczem Chelsea z Manchesterem City, że przeżywa obecnie najlepszy moment swojej trenerskiej kariery.

Tuchel cieszy się chwilą przed meczem Manchester City – Chelsea

Thomas Tuchel przejął Chelsea drewnianą, a tworzy murowaną. W niespełna cztery miesiące zmienił The Blues w maszynę do wygrywania, przed którą stoją dwa pucharowe finały, a także zajmującą czwarte miejsce w tabeli.

– Tak, to zdecydowanie mój najlepszy moment w karierze. Czuję się świetnie jako trener Chelsea, jest tak od pierwszego dnia. Regularnie powtarzam to rodzinie i przyjaciołom. Jestem absolutnie szczęśliwy i wydaje mi się, że to dla mnie właściwe miejsce i moment. Czuję się doceniony. Mogę skupić się na mojej pracy – powiedział Thomas Tuchel w rozmowie ze Sky Sports.

Szkoleniowiec Chelsea zaznacza jednak, że wie, iż po powrocie kibiców na stadiony, intensywność spotkań Premier League znacznie się zmieni.

“Manchester City to maszyna do wygrywania”

Już w sobotę The Blues zmierzą się na wyjeździe z Manchesterem City. Jeżeli Obywatele wygrają, sięgną po mistrzostwo Anglii. Pod koniec maja obie drużyny spotkają się też w finale Ligi Mistrzów.

– Mam nadzieję, że jesteśmy na podobnej drodze [co Manchester City – przyp. PP]. Chcę zmienić Chelsea przy wsparciu wszystkich wokół mnie i, rzecz jasna, graczy. Też chcemy stać się maszyną do wygrywania, niezawodnym składem, który dostarcza występy najwyższej jakości. Jestem bardzo zadowolony, bo w tej chwili właśnie to robimy. To imponujące. Prowadzenie tej drużyny to czysta radość – skomentował niemiecki szkoleniowiec.

Sobotnie spotkanie określane jest w mediach jako “mecz próbny” przed finałem Ligi Mistrzów. Obu drużynom zależy na zwycięstwie; stawką gospodarzy jest mistrzostwo, goście chcą zagwarantować sobie miejsce w czołowej czwórce. Początek meczu już o godzinie 18:30.

