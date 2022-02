PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Menedżer Chelsea Thomas Tuchela uważa, że skupianie się na napastniku zespołu Romelu Lukaku jest czasami niesprawiedliwe. Belg jest w ostatnim czasie mocno krytykowany za swoje występy, co zdaniem szkoleniowca The Blues jest również związane z tym, za jaką kwotę dołączył do prowadzonego przez niego zespołu.

Romelu Lukaku do Chelsea wrócił latem ubiegłego roku. The Blues zapłacili za niego 113 milionów funtów

W obecnym sezonie Belg rozegrał 10 bramek w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach

Tuchel podczas piątkowej konferencji prasowej stanął w obronie Lukaku

Tuchel wskazuje niesprawiedliwość

– Wiem, że jest ważnym zawodnikiem. W dzisiejszych czasach, gdy płaci się duże pieniądze za jednego zawodnika, trzeba się na nim bardzo skupić. Jeżeli pozwolimy sobie na bliższe przyjrzenie się mu, zagrał dla nas od początku wiele spotkań – powiedział Tuchel.

– Być może mamy trochę podobą sytuację na przykład do tej z Jorginho, który jest jednym z naszych kapitanów, a ostatnio nie grał od początku, ponieważ czujemy, że jest nieco zmęczony psychicznie – kontynuował menedżer Chelsea.

– Ale uwaga skupiona jest w dużej mierze na Romelu, co mogę zrozumieć. Ale sytuacja jest mniej więcej taka sama jak w przypadku Jorginho i czasami nie jest to sprawiedliwe, a czasami jest tego po prostu za dużo – dodał.

– Sprawy wewnątrzklubowe są bardzo jasne, a decyzje podejmowane są w przejrzysty sposób. Piłkarze je akceptują, a kiedy grać dla Chelsea, akceptujesz to, że drużyna jest najważniejsza. Dlatego nie ma żadnej urazy, ani ze strony Romelu, ani mojej, ani nikogo innego – stwierdził niemiecki szkoleniowiec.

Chelsea obecnie przygotowuje się do niedzielnego finału Carabao Cup, w którym na londyńskim Wembley zmierzy się z Liverpolem.

Zobacz także: Roman Abramowicz uniknął sankcji. Co dalej z Chelsea?

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin