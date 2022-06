PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Zapowiada się pracowite lato dla Chelsea, ponieważ drużyna potrzebuje wzmocnień na wielu pozycjach, aby w przyszłym sezonie zniwelować dystans do Manchesteru City i Liverpoolu. Antonio Rudiger i Andreas Christensen odchodzą ze Stamford Bridge, ale to nie jedyne problemy The Blues.

Brytyjskie media zastanawiają się, jak będzie wyglądać skład Chelsea w przyszłym sezonie

The Blues czeka wiele zmian w czasie letniego okienka transferowego

Prasa twierdzi, marzeniem Tuchela jest ściągnięcie Tchouameniego z Monako

Tchouameni naturalnym następcą N’Golo Kante

W czerwcu przyszłego roku kontrakty kończą się dwóm ważnym pomocnikom: Jorginho oraz N’Golo Kante. A ponieważ obaj gracze są po trzydziestce, Chelsea staje przed prawdziwym dylematem, czy zarobić na starzejących się gwiazdach w nadchodzącym oknie transferowym, czy zaoferować im nowe umowy.

Niezależnie od tego, klub będzie chciał pozyskać utalentowanych, dobrze zapowiadających się pomocników, którzy przejmą pałeczkę od wspomnianego duetu. Jednym z nazwisk, które konsekwentnie kojarzy się z przeprowadzką na Stamford Bridge, jest Aurelien Tchouameni. Gwiazdor Monaco jest wielkim marzeniem Thomasa Tuchela, jednak transfer może okazać się bardzo trudny do zrealizowania ze względu na zainteresowaniem młodym Francuzem Realu Madryt oraz Paris Saint-Germain.

22-latek przez ostatnie dwa sezony stał się jednym z najlepszych młodych graczy w Europie. Jego wojowniczy, agresywny styl gry w połączeniu ze świetnymi odbiorami sprawia, że byłby idealnym następcą N’Golo Kante.

Tchouameni przeszedł przez akademię Bordeaux i zaliczył 37 występów dla klubu, zanim przybył na Stade Louis II za 16 milionów funtów w 2020 roku. W zeszłym sezonie został mianowany najlepszym zawodnikiem młodego pokolenia w Ligue 1 po tym, jak odegrał kluczową rolę w Monako w znacznym stopniu przyczyniając się do zajęcia trzeciego miejsca przez ekipę z Księstwa.

Jego sensacyjne występy sprawiły, że został nagrodzony na arenie międzynarodowej pierwszym powołaniem do reprezentacji Francji w sierpniu ubiegłego roku.

Serwis football.london przygotował zestawienie, jak mogłaby wyglądać Chelsea z Tchouamenim w środku pola w przyszłym sezonie. Skład The Blues prezentuje się następująco: Edouard Mendy, Cesar Azpilicueta, Trevoh Chalobah, Malang Sarr, Reece James, Aurelien Tchouameni, Mateo Kovacić, Ben Chilwell, Mason Mount, Timo Werner, Kai Havertz.

