Tottenham zaczął rozmowy ze swoją gwiazdą ws. nowego kontraktu

Tottenham Hotspur według doniesień The Independent zaczął wstępne rozmowy z Harry Kanem w sprawie parafowania nowej umowy. Reprezentant Anglii ma kontrakt ważny z klubem ze stolicy Anglii do końca czerwca 2024 roku.

Tottenham Hotspur nie ukrywa tego, że nie zamierza żegnać swojego kluczowego piłkarza. W związku z tym, że wokół niego ostatnio pojawiło się sporo spekulacji, to działacze The Spurs chcą nieco zaktualizować warunki jego kontraktu. Angielscy dziennikarze przekonują, że rozpoczęły się już wstępne rozmowy zawodnika z klubem na temat nowej umowy.

Harry Kane mógłby liczyć na nieco atrakcyjniejsze zarobki. Z kolei Tottenham wprowadziłby do umowy wyższą klauzulę odstępnego, która mogłaby w pewien sposób zabezpieczyć Tottenham przed chętnymi na pozyskanie 27-latka. Aktualnie rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na 120 milionów euro.

Londyński klub ma jednocześnie nadzieję, że zdoła zatrzymać swojego kapitana do końca kariery. Godne uwagi jest to, że Kane to wychowanek Tottenhamu. Co prawda w trakcie swojej kariery zawodnik był wypożyczany do innych klubów. Niemniej definitywnie nigdy nie rozstał się z londyńską ekipą. W przeszłości piłkarz bronił też barw takich ekip jak między innymi Norwich City, czy Leicester City.

Jak na razie w koszulce The Spurs angielski napastnik zaliczył łącznie 311 spotkań, notując w nich 205 trafień. W trakcie trwającej kampanii Kane rozegrał 24 mecze, notując w nich 17 trafień i 14 asyst. W klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Premier League reprezentant Anglii traci natomiast trzy gole do lidera Mohameda Salaha.