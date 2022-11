PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool wygrał na wyjeździe z Tottenhamem (2:1) po dublecie Mohameda Salaha. Bramkę honorową dla Spurs zdobył Harry Kane.

Liverpool pokonał Tottenham w Londynie

Mohamed Salah ustrzelił dublet i poprowadził The Reds do zwycięstwa

Po zwycięstwie ekipa Juergena Kloppa zajmuje ósmą lokatę w Premier League

Dublet Salaha na wagę zwycięstwa w Londynie

Liverpool bardzo potrzebował przełamania po dwóch ligowych porażkach z rzędu. Mecz na stadionie Tottenhamu jawił się jako trudne wyzwanie, ale The Reds szybko objęli prowadzenie. Akcję rozprowadził Mohamed Salah. Piłka trafiła do Andy’ego Robertsona, który dośrodkował w pole karne. Darwin Nunez dojrzał osamotnionego Egipcjanina, a ten z samego środka “szesnastki” Spurs uderzył nie do obrony. Gospodarze mogli szybko odpowiedzieć, ale strzał Ivana Perisicia odbił się od poprzeczki. Tymczasem szczęście nie opuszczało ekipy Juergena Kloppa. W 40. minucie wybicie Alissona Beckera usiłował wycofać do własnego bramkarza Eric Dier. Podał jednak za krótko i futbolówkę przejął Salah. Napastnik ruszył na bramkę i ostatecznie przelobował Hugo Llorisa.

Po zmianie stron Spurs byli znacznie bardziej ożywieni. Dwukrotnie na bramkę Alissona uderzał Perisić. Raz zatrzymał go Brazylijczyk, a raz – ponownie – trafił w aluminium. Swój dobry moment gospodarze spuentowali golem. Dejan Kulusevski, który dopiero co wszedł z ławki rezerwowych odnalazł podaniem Harry’ego Kane’a. Anglik nie zastanawiał się długo i uderzył, łapiąc kontakt dla Spurs. Ostatecznie, jednak, ci nie zdołali więcej pokonać Alissona.

Dla Liverpoolu te trzy punkty mają wyjątkowe znaczenie. To pierwsze zwycięstwo The Reds od trzech kolejek. Choć wyniki zespołu w Premier League z pewnością nie są wymarzone, tracą do czwartego Tottenhamu siedem punktów, mając mecz w zanadrzu.