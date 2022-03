Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Stało się. Cristiano Ronaldo nie zagra o żadne trofeum w sezonie 2021/22. Co ciekawe, to pierwszy taki przypadek od 12 lat, kiedy Portugalczyk musi zadowolić walką jedynie o czwarte miejsce w tabeli. Po wtorkowej porażce Man Utd przeciwko Atletico (0:1), Czerwone Diabły czeka już tylko rywalizacja w Premier League.

Man Utd odpadł z Ligi Mistrzów, ostatnich rozgrywek pucharowych, w których brał udział

Dla Cristiano Ronaldo to pierwszy taki sezon od 12 lat, gdy nie walczy już o żadne trofeum

Teraz Czerwone Diabły skupią wszystkie siły na Premier League, bo dalej nie są pewni wywalczenia czwartej lokacie w tabeli

Bajkowy powrót Ronaldo nie poszedł zgodnie z planem

Cristiano Ronaldo znów planował zwojować świat. Piłkarz głodny rywalizacji na najwyższym poziomie zadecydował, że wróci na stare śmieci, aby pomóc Man Utd w walce o tytuł Premier League i pierwszy puchar Ligi Mistrzów po erze Fergusona.

Niemniej jednak obecny sezon w wykonaniu Czerwonych Diabłów pozostawia wiele do życzenia. Solskjaer nie dotrwał nawet do zimowego okienka. Klubowej legendzie zarzucono brak odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia zespołu z wieloma gwiazdami, ale dziś i Ralf Rangnick walczy z własnymi słabościami.

Przybycie CR7 miało także przywrócić zwycięski gen drużyny. Tymczasem Portugalczyk już dawno podzielił szatnie, nie raz pokazując, że czuje się ważniejszy niż klub. Do tego spory potencjał ofensywnych zawodników został przyćmiony prze taktykę niemieckiego szkoleniowca, co szczególnie widać po wtorkowej porażce przeciwko Atletico (0:1).

Man Utd odpadł z Pucharu Anglii i Ligi Mistrzów, więc ekipie z Old Trafford pozostała już tylko walka o czwartą lokatę w tabeli Premier League. Cristiano Ronaldo nie takie miał wyobrażenia swojego powrotu do Teatru Marzeń. Dla 37-latka to pierwszy sezon od 12 lat, kiedy nie zdobędzie żadnego trofeum.

Angielskie media nie wykluczają odejścia światowej gwiazdy jeszcze w letnim okienku, chociaż związany jest kontraktem do 2023 r. Być może przy ostatecznym niepowodzeniu podczas zmagań na angielskich boiskach, Ronaldo poszuka ucieczki z Manchesteru. Odkąd opuścił Real Madryt nie zaszedł dalej niż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, co dla najlepszego strzelca tych rozgrywek to na pewno spory cios.

Aktualnie Czerwone Diabły zajmują piątą pozycję w tabeli Premier League. Do końca ligowych rozgrywek pozostało jeszcze 10. kolejek. Złą wiadomością dla fanów United jest fakt, że czwarty Arsenal ma o punkt więcej i do rozegrania jeszcze trzy zaległe kolejki.

Czytaj więcej: Kolejka chętnych na Chelsea. Oto nowi właściciele The Blues?