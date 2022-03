Manchester United za burtą Ligi Mistrzów!

PressFocus Na zdjęciu: Renan Lodi

Manchester United żegna się z tegoroczną Ligą Mistrzów. Atletico Madryt zwyciężyło w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów na Old Trafford 1:0. Decydującego gola na wagę awansu zdobył w 41. minucie Renan Lodi.

Manchester United odpada z Ligi Mistrzów

Atletico wygrywa na Old Trafford 1:0 po bramce Renana Lodiego

Cristiano Ronaldo nie zachwycił

Taktyczny majstersztyk Diego Simeone

Spotkanie rozpoczęło się od zdecydowanych ataków Manchesteru United. Już w 4. minucie mieliśmy krótką przerwę, bowiem Jan Oblak potrzebował pomocy medycznej po starciu z Elangą, który faulował bramkarza Atletico. Czerwone Diabły przeważały, zepchnęły rojiblancos do defensywy, ale nie potrafiły udokumentować tej przewagi zdobyciem gola. W 21. minucie Fernandes przewrócił się w polu karnym drużyny z Hiszpanii. Arbiter wstrzymał się na chwilę z decyzją, jednak po analizie VAR nie zdecydował się podyktować jedenastki.

Z upływem czasu do głosu zaczęło dochodzić Atletico. Goście trafili nawet do siatki rywala, ale gol Felixa ostatecznie nie został uznany z powodu spalonego. Kolejne ataki rojiblancos przyniosły już zamierzony efekt. Tuż przed przerwą De Gea musiał wyjąć futbolówkę z bramki. Lodi wykorzystał dokładne dogranie Griezmanna i ładnym uderzeniem pokonał golkipera United. Do przerwy goście prowadzili 1:0.

📸 Renan Lodi heads in opener to put Atlético ahead on aggregate ⚽️#UCL pic.twitter.com/bSnsfxKcIl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2022

Piłkarze United na drugą połowę wyszli mocno naładowani i z impetem ruszyli do ataku. Ale Atletico dobrze odpierało ataki rywala. Gospodarzom brakowało trochę dokładności i trochę szczęścia w finalizacji akcji. Z czasem Czerwone Diabły spychały rojiblancos do coraz głębszej defensywy, ale bezskutecznie.

Podopieczni Diego Simeone próbowali od czasu do czasu odgryzać się Manchesterowi United, ale nie angażowali w swoje akcje większej ilości zawodników. Wraz z upływem czasu widać było coraz większą nerwowość w grze obu zespołów. W 77. minucie Jan Oblak uratował gości broniąc silne uderzenie Varane’a.

W drugiej części gry na boisku pojawił się między innymi Paul Pogba, Edinson Cavani oraz Marcus Rasford. Ralf Rangnick rzucił wszystko na jedną szale, aby doprowadzić do wyrównania. United coraz częściej odsłaniali się dając Atletico szansę na skuteczne kontrataki.

Mimo kilku dogodnych sytuacji Manchester United nie potrafił odwrócić losów spotkania. Choć to gospodarze przeważali przez większość spotkania to jednak Atletico zaprezentowało się ze znacznie lepszej strony. Hiszpanie dobrze zarządzali meczem, świetnie się bronili. Byli lepsi taktycznie. Z drugiej strony zmiany Ralfa Rangnicka nic nie wniosły. United nie potrafili znaleźć sposobu na przełamanie defensywy rojiblancos. Mecz kończy się skromnym zwycięstwem Atletico, które może cieszyć się z awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów.