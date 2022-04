The Reds nie dali Srokom żadnych szans

Pressfocus Na zdjęciu: Naby Keita

Liverpool FC wygrał 13 z 15 meczów Premier League w 2022 r. Tym razem ofiarę The Reds okazało się Newcastle United.

Podopieczni Jurgena Kloppa mieli na St. James` Park ogromną przewagę

Skuteczność nie była jednak sobotniego popołudnia najmocniejszą stroną LFC

Newcastle United przed wyższą porażką uchronił znakomicie dysponowany Martin Dubravka

Dubravka nie pomógł Newcastle

Od początku spotkania na St. James` Park, Liverpool FC ruszył do ataków. Prowadzenie objął w 19. minucie, kiedy w polu karnym Newcastle United, Diogo Jota wypatrzył Naby Keitę, który wpakował piłkę do siatki. W 35. minuty z linii pola karnego, Martina Dubravkę próbował zaskoczyć Sadio Mane. Słowak jednak dobrze obronił strzał Senegalczyka. Dubravka uchronił Sroki przed stratą bramki także w 40. minucie, kiedy ponad poprzeczkę wybił mocny strzał głową Joty.

Sroki w polu karnym The Reds w pierwszej połowie bywały incydentalnie. W 38. minucie Miguel Almiron co prawda trafił do siatki, ale Paragwajczyk był w tej sytuacji na ponad metrowym spalonym.

Na pierwszą okazję LFC w drugiej odsłonie, musieliśmy poczekać do 59. minuty. Dubravka najpierw ubiegł biegnącego do dośrodkowaniu Diogo Jotę, a później wyłapał piłkę po próbie lobowania przez Andrew Robertsona. Z kolei w 62. minucie Joe Gomez w polu karnym wypatrzył Mane, ale Senegalczyk z kilku metrów fatalnie spudłował.

W 73. minucie znakomitą piłkę z głębi pola otrzymał Jota, który mocno uderzył na bramkę NUFC. Dobrze ustawiony Dubravka sparował jednak ten strzał. Sześć minut później słowacki golkiper również był górą w starciu z portugalskim atakującym.