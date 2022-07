Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United do sezonu 2022/2023 będzie się przygotowywał na tournee w Tajlandii oraz Australii. Menedżer Erik ten Hag w sparingach liczy przede wszystkim na młodych piłkarzy.

Manchester United jak na razie nie imponuje na rynku transferowym

20-krtonych mistrzów Anglii zamierza również opuścić Cristiano Ronaldo

W związku z tymi okolicznościami, Erik ten Hag w sparingach chce postawić przede wszystkim na młodzież

Ten Hag nie panikuje

Początek pracy Erika ten Haga na Old Trafford jest daleki od wymarzonego. Manchester United póki co nie imponuje na transferowym rynku, do tej pory ściągając do siebie jedynie Tyrella Malacię z Feyenoordu Rotterdam. W orbicie zainteresowań 20-krotnych mistrzów Anglii są także Antony, Frenkie de Jong i Lisandro Martinez, ale proces ich sprowadzania bardzo się wydłuża.

Z kolei na początku lipca, Cristiano Ronaldo wszem i wobec ogłosił, że nie zamierza zostawać w MU i chce latem opuścić klub. Portugalczyk nie rozpoczął również z Czerwonymi Diabłami przygotowań do sezonu 2022/2023. Nowy menedżer United jednak póki co zachowuje spokój. Plan przygotowań do nowych rozgrywek ma już rozpisany w najdrobniejszych szczegółach. W związku z brakiem poważniejszych wzmocnień, bardzo liczy na to, że w meczach sparingowych błyśnie klubowa młodzież.

Młodzi muszą udowodnić swoją jakość

MU ma w planach najpierw sparing z Liverpool FC w Tajlandii, w Australii zaś zmierzy się z Melbourne Victory, Crystal Palace FC oraz Aston Villą Birmingham. I wiadomo już, że właśnie w tych spotkaniach ten Hag sprawdzi jaki jest potencjał graczy z klubowej akademii.

– Chcę zobaczyć, że się uczą, a także prezentują odpowiednią jakość. Muszą bowiem zasłużyć na swoją pozycję w klubie – podkreślił ten Hag.

– Oznacza to, że każdego dnia muszą prezentować określony styl i dostosować się do naszych wymagań, których prawdopodobnie jeszcze nie znają – dodał.

– Nie mogę się już doczekać, aby zobaczyć, czy w stanie to zrobić. Mam nadzieję, że jeden czy dwóch graczy, udowodni już mi, że są gotowi aby wejść do pierwszego składu – zakończył z nadzieją.

