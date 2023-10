Ten Hag potwierdził. Kontrowersyjny piłkarz gotowy do gry

Antony jest gotowy do gry. Brazylijczyk może zagrać już w meczu Manchesteru United z Galatasaray - poinformował Erik ten Hag.

IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Antony

Antony niedawno wrócił do treningów z Man Utd

Od początku września był odsunięty od gry

Wszystko przez oskarżenia o przemoc fizyczną i psychiczną ze strony byłej partnerki

Antony wraca do gry. Ten Hag potwierdził gotowość piłkarza

Antony został odsunięty od gry w Manchesterze United i reprezentacji. Była partnerka Brazylijczyka oskarżyła go o przemoc psychiczną i fizyczną. W sprawie wciąż trwa dochodzenie. Mimo tego Czerwone Diabły przywróciły piłkarza do zespołu. Erik ten Hag potwierdził gotowość zawodnika do gry w meczu Ligi Mistrzów z Galatasaray.

– Odkąd w czerwcu postawiono pierwsze zarzuty, Antony współpracował przy dochodzeniach policyjnych zarówno w Brazylii, jak i w Wielkiej Brytanii i nadal to robi. Manchester United zdecydował, że wznowi on treningi w Carrington i będzie dostępny do czasu zakończenia dochodzenia policyjnego. Oczekujemy na dalszy rozwój spraw – brzmiał fragment oświadczenia Man Utd.

– Antony będzie brany pod uwagę jutro. Wczoraj po raz pierwszy wziął udział w treningu drużyny. To dobra wiadomość – skomentował Erik ten Hag.