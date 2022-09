fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United ma za sobą trzecie kolejne ligowe zwycięstwo. W czwartkowy wieczór “Czerwone Diabły” pokonały na wyjeździe Leicester City 1-0, dzięki czemu awansowały na piąte miejsce w ligowej tabeli. Zadowolony z postępów drużyny jest menedżer Erik ten Hag.

Manchester United zanotował nieudany start sezonu

Po pięciu kolejkach ma już na swoim koncie 9 punktów. Wygląda na to, że największy kryzys jest zażegnany

Menedżer Erik ten Hag cieszy się z postępów, jakie w ostatnich tygodniach poczynili jego podopieczni

“To kolejny krok naprzód”

W Manchesterze United tego lata doszło do prawdziwej rewolucji. Na stanowisku menedżera zatrudniony został Erik ten Hag, co miało zwiastować dla angielskiego giganta zupełnie nowy początek, a w dłuższej perspektywie – powrót do walki o najwyższe cele. Holender zaliczył natomiast falstart, bowiem po dwóch kolejkach nie miał na koncie żadnego punktu, a porażka 0-4 z Brentford urosła do miana kompromitacji.

Od tego moment szala zaczęła przechylać się na korzyść “Czerwonych Diabłów”. Najpierw udało im się pokonał Liverpool, a później zdobyć trzy punkty w starciu z Southampton. W miniony czwartek piłkarze Manchesteru United również mogli świętować zwycięstwo. Tym razem pokonane z boiska schodziło Leicester City.

Ekipa z Old Trafford ma na swoim koncie trzy kolejne zwycięstwa, dzięki którym awansowała na piąte miejsce w tabeli Premier League. Można stwierdzić, że największy kryzys ma już za sobą. Zadowolony z postępów swoich podopiecznych jest ten Hag.

To kolejny krok naprzód, więc jestem zadowolony z tej wygranej. Pokazaliśmy dobrego ducha walki. Mieliśmy 11 zawodników, którzy walczyli jeden za drugiego. Zdobyliśmy wspaniałego gola drużynowego. Wciąż mamy sporo do poprawy, ale to normalne na tym etapie sezonu. Było wiele przestrzeni na boisku, których nie wykorzystaliśmy należycie. Przy lepszych decyzjach zdobylibyśmy drugiego gola. Musimy być bardziej bezwzględni. Tak jak mówiłem, jest miejsce na poprawę.

Potrzebujemy dobrego składu i odpowiednio szerokiej kadry. Jest wiele meczów do rozegrania. Gdy będziemy mieli Cristiano Ronaldo i Casemiro w formie, to będziemy lepsi. Potrzebujemy nie tylko drużyny, ale całego składu – mówi ten Hag.

W ostatnich dniach letniego okienka Manchester United pozyskał za ogromne pieniądze Casemiro z Realu Madryt oraz Antony’ego z Ajaksu Amsterdam.

