Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United przegrał pierwszy raz od początku października. Sposób na ekipę Erika ten Haga znalazła Aston Villa, co zezłościło Holendra.

Erik ten Hag wypowiedział się o meczu Aston Villa – Manchester United (3:1)

Holender nie akceptuje tego, jak zaprezentował się jego zespół

Trener Czerwonych Diabłów wymienił elementy, które nie zafunkcjonowały odpowiednio

Manchester United pokonany po miesiącu

Piłkarze Manchesteru United nie wykonali zadania w 15. kolejce Premier League. Czerwone Diabły przegrały z Aston Villą 1:3 na jej terenie. Było to zaskakujące, ponieważ zespół ten mógł się pochwalić się dziewięciu spotkań bez porażki. Ta była w niedzielę w pełni zasłużona. O potyczce tej wypowiedział się Erik ten Hag, który nie akceptuje takiej postawy drużyny, jak w konfrontacji z ekipą Unaia Emery’ego.

– Przegraliśmy mecz na początku pierwszej i drugiej połowy. To nie do zaakceptowania. Musisz być gotowy na mecz, a my nie byliśmy. Trzeba być w lepszej dyspozycji. Powiedziałem, że wszystko zależało od nas. Nie przetrzymywaliśmy piłki. Pozwoliliśmy rywalom prowadzić grę od samego początku – powiedział holenderski szkoleniowiec.

– Nie mieliśmy właściwej organizacji, ale szczególnie nie stosowaliśmy się do wytycznych w obronie, przegrywaliśmy pojedynki. Nie można tego zaakceptować. Piłkarz musi wziąć odpowiedzialność i być gotowy. Wyglądało to tak, jakby Aston Villa była bardziej wypoczęta od nas. Takiej postawy nie można zaakceptować – przyznał Erik ten Hag. Jego Manchester United z Aston Villą ponownie zmierzy się już w przyszłym tygodniu w Pucharze Ligi Angielskiej.

