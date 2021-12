Pressfocus Na zdjęciu: Pierre-Emeric Aubameyang

Pierre-Emeric Aubameyang nie uczestniczył w piątkowym treningu Arsenalu przed spotkaniem z Southampton FC. Nieobecność reprezentanta Gabonu na zajęciach od razu rozpoczęła falę plotek i spekulacji, dotyczących jego przyszłości w Londynie.

Zdaniem angielskich mediów, Pierre-Emeric Aubameyang jest w konflikcie z Mikelem Artetą

Inni twierdzą, że Gabończyk zachorował na koronawirusa

Jest to kolejny kłopot dla Mikela Artety

Aubameyang nieskuteczny

Pierre-Emeric Aubameyang w sezonie 2021/2022 strzelił jak na razie tylko cztery gole dla Arsenalu. Ostatnie trafienie (z Aston Villą) zanotował jednak w końcówce października. Jego strzelecka niemoc trwa już zatem od sześciu spotkań i 475 minut. Nie uszło to uwadze Mikela Artety, który w poniedziałkowym spotkaniu z Evertonem, mimo niekorzystnego dla Arsenalu przebiega, niemal do końca meczu trzymał Gabończyka na ławce rezerwowych. Wpuścił go na boisko dopiero w 85. minucie, ale były gracz Borussii Dortmund nie był już w stanie odmienić losów rywalizacji.

W czasie relacji z tego starcia, ekspert Sky Sports, Gary Neville zasugerował, że relacje Artety z kapitanem Kanonierów nie układają się ostatnio zbyt dobrze, czego dowodem miała być właśnie decyzja o pozostawieniu Auby na ławce rezerwowych.

Arteta zaprzecza plotkom o konflikcie

Hiszpański menedżer jednak zaprzecza, jakoby był z kimś w konflikcie. – Mam bardzo dobre relacje z wszystkimi moimi zawodnikami. Muszą oni jednak zrozumieć, że każda moja personalna decyzja jest podyktowana dobrem klubu. Decyzje nie są osobiste, ale mają na celu uzyskanie jak najlepszych wyników – wyjaśnił po porażce z The Toffees.

Wracając do Aubameyanga, który w poprzednich dniach miał 100% frekwencję na treningach The Gunners, angielskie media przewidują dwa powody nieobecności. Jedna to faktyczny konflikt 71-krotnego reprezentanta Gabonu z Artetą, a absencja na zajęciach to początek końca Aubameyanga na The Emirates Stadium. Druga to po prostu covid-19, którym miałby być zarażony napastnik Arsenalu.

Tak czy siak, występ Aubameyanga z Southampton FC w 16. kolejce Premier League jest poważnie zagrożony. To kolejny kłopot dla Artety. Wiadomo na 100%, że w meczu ze Świętymi, Hiszpan nie będzie mógł skorzystać z usług Seada Kolasiniaca (kostka). Mocno niepewny jest również występ Emila Smith-Rowe, który ma problemy z pachwiną.

