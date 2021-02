Szybki cios i zwycięstwo Manchesteru City w hicie kolejki

Manchester City kontynuuje zwycięską serię i marsz w kierunku zdobycia mistrzowskiego tytułu. W niedzielę odniósł 18 z rzędu zwycięstwo, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 25. kolejki Premier League pokonał 1:0 na wyjeździe Arsenal.

Niedzielny hit Premier League nie mógł się lepiej rozpocząć dla gości z Manchesteru, którzy już w drugiej minucie wyszli na prowadzenie. Po dośrodkowaniu Riyada Mahreza z prawej strony boiska, spod opieki obrońców uwolnił się Raheem Sterling i uderzeniem głową z kilku metrów nie dał żadnych szans bramkarzowi Kanonierów.

Tym samym podopieczni Josepa Guardioli praktycznie od początku meczu mogli kontrolować wydarzenia na boisku. Arsenal szukał swoich okazji, ale miał problemy ze stwarzaniem sobie groźnych sytuacji. Najbardziej gorąco pod bramką Manchesteru City w pierwszej połowie było w 44. minucie, gdy z boku pola karnego uderzał Nicolas Pepe. Piłka trafiła w boczną siatkę, ale bramkarz Obywateli również miał wszystko pod kontrolą.

Kilka minut po przerwie niewiele brakowało, a pięknego gola zdobyłby Kevin de Bruyne. Reprezentant Belgii próbował zaskoczyć Bernda Leno technicznym uderzeniem z lewej strony pola karnego, ale piłka nieznacznie minęła bramkę. W 56. minucie bramkarz Arsenalu musiał wykazać się umiejętnościami, ale świetnie poradził sobie z uderzeniem Ilkaya Gundogana z kilkunastu metrów.

Kilkanaście minut później świetnej okazji do zdobycia drugiego gola nie wykorzystał Joao Cancelo, który po podaniu Gabriela Jesusa świetnie minął jednego z rywali, ale następnie uderzył obok słupka. Ostatecznie wynik nie uległ zmianie. Dzięki tej wygranej Manchester City umocnił się na prowadzeniu w tabeli Premier League i nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek był w stanie zatrzymać go w drodze po mistrzowski tytuł.