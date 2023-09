IMAGO/Nigel Keene Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai kosztował Liverpool około 70 milionów euro

Węgier jak na razie spłaca transfer swoimi dobrymi występami

Dla piłkarza możliwość gry na Anfield jest spełnieniem marzeń

Szoboszlai nie kryje radości. Liverpool był jego marzeniem

Dominik Szoboszlai przed tym sezonem zamienił RB Lipsk na Liverpool. Angielski klub zapłacił za Węgra około 70 milionów euro, ale nie żałuje tego wydatku. Piłkarz stał się graczem wyjściowej jedenastki, co cieszy także piłkarza.

– Dużo pracowałem, żeby stać się piłkarzem Liverpoolu. To było marzenie; Myślę jednak, że dla każdego piłkarza gra dla Liverpoolu to marzenie. To jeden z największych klubów na świecie – przekonuje Szoboszlai, który jest zachwycony grą w Liverpoolu.

– To po prostu zaszczyt, że mogę być tutaj. Urzekli mnie ci fani, ten stadion, zespół, historia tego klubu – po prostu wszystko. Chcę wiele osiągnąć w najbliższych latach – mówi letni nabytek Liverpoolu.

