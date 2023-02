PressFocus Na zdjęciu: Lee Mason

Lee Mason po sezonie 20/21 rozstał się z boiskiem, ale nie zakończył swojej przygody roli sędziego. Anglik zamienił murawę na system VAR, a po półtora roku spędzonego w nowej roli rozstał się z Premier League. To efekt kolejnej pomyłki doświadczonego arbitra.

Lee Mason nie będzie już odpowiedzialny za system VAR w Premier League

PGMOL poinformował o zakończeniu współpracy z arbitrem

To reakcja na błąd popełniony w spotkaniu Arsenal – Brenftord

Premier League kończy współpracę z Lee Masonem

Professional Game Match Officials Board, czyli organ odpowiedzialny za sędziów w angielskim futbolu, poinformował o zakończeniu współpracy z doświadczonym arbitrem. Lee Mason, który od sezonu 2021/22 był odpowiedzialny za system VAR, nie będzie dłużej pracował w Premier League.

Tak stanowcza decyzja PGMOL to reakcja na błąd, jakiego Lee Mason dopuścił się w spotkaniu Arsenal – Brentford. Anglik, który podczas rywalizacji na The Emirates odpowiadał za system VAR, uznał nieprawidłowo strzelonego gola autorstwa Ivana Toneya. To trafienie nie powinno zostać uznane, ponieważ Christian Norgaard, który zaliczył asystę przy trafieniu napastnika Pszczół, był na spalonym. Dzięki tej akcji goście wyrównali, a remis utrzymał się do ostatniego gwizdka i tym samym Kanonierzy stracili dwa punkty.

Mason w Premier League zadebiutował w 2006 roku, kiedy poprowadził Middlesbrough z Aston Villą. Ostatnim meczem, przy którym pracował, było feralne starcie The Gunners z The Bees.