Sroki zaskoczyły West Ham. Fatalne błędy Fabiańskiego

West Ham United skomplikował swoją sytuację w walce o udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Drużyna Łukasza Fabiańskiego w sobotnim meczu 32. kolejki Premier League przegrał 2:3 z Newcastle United.

Pierwsza bramka sobotniego spotkania padła w 36. minucie. Wówczas doszło do ogromnego nieporozumienia między Fabiańskim i Issą Diopem, w wyniku którego obrońca Młotów skierował futbolówkę do własnej bramki. Nie była to jedyna zła wiadomość dla gości, bowiem chwilę później z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał Craig Dawson.

Cztery minuty przed przerwą Newcastle zdobyło drugiego gola. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego ponownie nie popisał się Fabiański, który wypuścił futbolówkę z rąk. Błąd reprezentanta Polski wykorzystał Joelinton kierując piłkę do pustej bramki.

W 73. minucie Młoty zdobyły kontaktowego gola. Po dośrodkowaniu Jarroda Bowena celnym uderzeniem głową popisał się Issa Diop. Kilka minut później grający w osłabieniu goście doprowadzili do wyrównania. Z rzutu karnego pewnym uderzeniem piłkę w bramce umieścił Jesse Lingard.

W 83. minucie Newcastle rozstrzygnęło losy rywalizacji na swoją korzyść. Po centrze Matta Ritchiego futbolówkę w bramce West Hamu uderzeniem głową skierował Joe Willock.