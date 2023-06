Leicester City oficjalnie zmieniło sztab trenerski. Drużynie w powrocie do Premier League ma pomóc Enzo Maresca - poinformował oficjalnie klub.

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Leicester City

Leicester w sezonie 2023/2024 spróbuje wrócić do Premier League

Klub postanowił zmienić sztab szkoleniowy

Pracę na King Power Stadium podjął trener pracujący ostatnio dla Manchesteru City

Z mistrza do spadkowicza. Celem szybki powrót do elity

Leicester City jeszcze kilka lat temu walczyło o europejskie puchary. Lisy w bieżącej kampanii spadły z Premier League do Championship. Na koniec sezonu za sterami drużyny stał Dean Smith, który rozstaje się z klubem.

Spadkowicz z Premier League poinformował o tym, że aktualny sztab trenerski (Dean Smith, Craig Shakespeare oraz John Terry), kończy swoją pracę. Ich miejsce zajął Enzo Maresca, który w poprzednim sezonie był asystentem Pepa Guardioli.

– Przede wszystkim damy z siebie 100 procent, absolutnie, ponieważ klub na to zasługuje. To nasza praca, nasz obowiązek – powiedział Enzo Maresca, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2025/2026.

Czytaj także: Niedawno zdobył Ligę Mistrzów. Latem trafi pod skrzydła Tuchela?