Gareth Southgate od ponad siedmiu lat jest selekcjonerem reprezentacji Anglii

W rozmowie ze Sky Sports trener pokazał wielką pewność siebie

Według niego praca w żadnym klubie nie może okazać się trudniejsza, niż ta, którą wykonuje obecnie

“Jose Mourinho miał rację, mógłbym pracować gdziekolwiek”

Gareth Southgate pracuje jako selekcjoner reprezentacji Anglii od września 2016 roku. Od tamtej pory Synowie Albionu są w ścisłej czołówce kadr narodowych, a jej największym osiągnięciem w tym okresie było sięgnięcie po wicemistrzostwo Europy z 2021 roku. Southgate udzielił wywiadu dziennikarzom Sky Sports. Ci rozpoczęli rozmowę na temat piłki od tego, jak dobrą atmosferę wprowadził trener w szatni reprezentacji. Czy mógłby zrobić to samo w klubie Premier League?

– Wiem, że tak. Nie mam, co do tego wątpliwości. W światowym futbolu nie ma pracy, która mogłaby cię onieśmielić lub zniechęcić po tym, co przeżyłem na moim stanowisku. Nie możesz osiągnąć wyższej pozycji, odczuwać większej presji ani mierzyć się z bardziej skomplikowanymi problemami – wyznał. Pamiętajmy, że Southgate prowadził Middlesbrough przez trzy sezony w latach 2006-2009.

– Miałem 35 lat, gdy pracowałem w Premier League. Skończyliśmy na 12. i 13. miejscu, a nie wiedziałem niczego w porównaniu do teraz. Ludzie, wspominając te czasy, mówią: “przez niego Middlesbrough spadło”. Tak, w trzecim roku pracy doszło do tego, ale mam za sobą trzy lata doświadczenia na poziomie Premier League. Jestem pewny siebie w tej roli. Jestem pewny siebie w czymkolwiek, co przyniesie mi przyszłość. Pamiętam rozmowę z Jose Mourinho. Powiedział: “wiesz, po tym, co robisz teraz, byłbyś w stanie pracować gdziekolwiek”. Myślałem wtedy, że może mieć rację, ale po siedmiu latach jestem tego pewien – dodał 53-latek.

Przed jego reprezentacją Anglii mistrzostwa Europy. Tylko sięgnięcie po złote medale byłoby w stanie sprostać oczekiwaniom kibiców oraz ekspertów. Obecna umowa selekcjonera obowiązuje tylko do końca roku i występ na Euro z pewnością będzie miał ogromny wpływ na decyzję angielskiej federacji w związku z przyszłością Southgate’a.

