Heung-min Son ubiegły sezon zakończył ze Złotym Butem Premier League. W marcu Antonio Conte przyznał, że musiałby być szalony, żeby odstawić Koreańczyka od składu. Początek trwającej kampanii jest jednak wybitnie nieudany w wykonaniu 30-latka, który stracił status nietykalnego u włoskiego szkoleniowca.

Heung-min Son ma za sobą świetny sezon 2021/2022, w którym sięgnął po Złotego Buta Premier League

W marcu trener Conte przyznał, że musiałby być szalony, by odstawić podopiecznego od składu

Kiepska forma, a także transfer Richarlisona zmieniły sytuację. Son nie jest już nietykalny, o czym przekonał Włoch podczas konferencji prasowej

“Czasem trzeba zmienić stare nawyki”

Heung-min Son rozegrał spektakularny sezon 2021/2022. Koreańczyk strzelił 28 bramek dla klubu i kraju, sięgnął też po Złotego Buta Premier League. W marcu Antonio Conte rozpływał się nad podopiecznym. Mówił, że musiałby być szalony, by odstawić Koreańczyka od składu.

Teraz narracja się zmieniła. Były gracz Bayeru Leverkusen jest w kiepskiej formie u progu sezonu. Do tego Tottenham wydał fortunę na Richarlisona, który zdążył już strzelić swoje pierwsze gole w nowych barwach. To daje więcej opcji Antonio Conte, który podkreślił, że w jego drużynie nie ma już nietykalnych, jakim wcześniej był Son.

– Myślę, że gdy chcesz zbudować coś istotnego, zbudować coś z ambicją i próbować walczyć o zwycięstwo, musisz zmienić stare nawyki. Inaczej pokazuje to, że boisz się zburzyć balans i nie masz ambicji. Z tego powodu gracze muszą zrozumieć rotację, zwłaszcza ci ofensywni. Mamy w ataku czterech graczy. Dla mnie to szczególnie trudne, by wykluczyć jednego z nich, ale muszę podejmować decyzje najlepsze dla drużyny, ale też i zawodników. Starym nawykiem było to, że gracze byli przyzwyczajeni do gry co spotkanie. Taka sytuacja zmniejszała prawdopodobieństwo sięgnięcia po wygraną – wyznał włoski szkoleniowiec przed nadchodzącym meczem Ligi Mistrzów. Tottenham czeka we wtorek wyjazdowe spotkanie ze Sportingiem.

Heung-min Son rozegrał w tym sezonie siedem spotkań. Zanotował jedną asystę w Premier League.

