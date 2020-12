Solskjaer zabrał głos ws. Pogby. “Żaden piłkarz nie jest większy od Man Utd”

Paul Pogba i jego przyszłość w Manchesterze United to temat, który w ostatnim czasie przykuwa uwagę mediów. Ostatnio zawodnik miał przebyć rozmowę z menedżerem Czerwonych Diabłów. Ole Gunnar Solskjaer w wywiadzie dla Sunday Mirror dał jasno do zrozumienia, że żaden zawodnik nie był i nie będzie większy niż Manchester United.

Paul Pogba ma kontrakt ważny z ekipą z Old Trafford do końca czerwca 2022 roku. Niedawno sternicy Man Utd podjęli decyzję o aktywowaniu klauzuli, dzięki której umowa została przedłużona na kolejny sezon. Tymczasem menedżer zawodnika Mino Raiola ujawnił, że jego klient nie jest szczęśliwy w angielskiej ekipie. Tymczasem ostatnio na temat piłkarza wypowiedział się opiekun zespołu z Old Trafford.

– Paul trafił do nas jako młody chłopak. Najpierw był w ekipie do lat 18. Później dołączył do pierwszej drużyny. Pozyskaliśmy tego zawodnika bardzo wcześnie, a on miał już w sobie DNA klubu. Rozumiał specyfikę funkcjonowania w Man Utd – przekonywał Ole Gunnar Solskjaer w rozmowie z Sunday Mirror.

– Nigdy nie zgodziłbym się na to, aby mieć w zespole zawodnika, który myśli, że jest większy niż Manchester United. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiego piłkarza i Paul Pogba jest tego świadomy. To nie dotyczy tylko jego, ale wszystkich zawodników – kontynuował Norweg.

– Paul zawsze wyróżniał się ambicją, uwielbiając grać w piłkę nożną. Zawsze daje z siebie wszystko na treningach, nigdy nie odpuszcza. Wyróżnia się odpowiednią koncentracją. W tym sezonie był jednak kontuzjowany, później zachorował na COVID-19. Teraz walczy o to, aby wrócić do normalnej dyspozycji – mówił opiekun Red Devils.

– Zawsze jego celem jest to, aby pomóc zespołowi. Niezależnie od tego, ile gra – zakończył Solskjaer.

Ostatnio w kontekście przyszłości Pogby dużo mówi się o jego powrocie do Juventusu FC. Zawodnik miałby trafić do mistrzów Włoch na zasadzie wymiany piłkarzy. Do angielskiej ekipy miałby się natomiast udać Paulo Dybala lub Federico Bernardeschi, co sugeruje ESPN.