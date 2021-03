Solskjaer w stałym kontakcie z Haalandem

Menedżer Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaera stara się przekonać snajpera Borussii Dortmund Erlinga Haalanda do przenosin na Old Trafford. Jak informuje ESPN norweski szkoleniowiec jest w stałym kontakcie ze swoim rodakiem.

Napastnik celem Manchesteru United

Jednym z celów transferowych Czerwonych Diabłów na letnie okienko jest sprowadzenie nowego napastnika. Norweski szkoleniowiec chciałby sięgnąć po zawodnika grającego na pozycji nr 9. Obecnie tę rolę w drużynie z Old Trafford pełni Edinson Cavani, ale jego zaawansowany wiek (34 lata) sprawia, że Manchester United rozgląda się za innymi opcjami na przyszłość.

Na szczycie listy życzeń angielskiego klubu znajduje się Erling Haaland, który prezentuje fenomenalną formę od czasu dołączenia do Borussii Dortmund w styczniu 2020 roku. Solskjaer już wówczas czynił starania o jego sprowadzenie na Old Trafford, ale utalentowany Norweg wybrał wówczas ofertę niemieckiego klubu.

Solskjaer próbuje przekonać Haalanda

Haaland nie zniknął jednak z radarów Manchesteru United i Solskjaera, który miał okazję pracować z nim podczas pobytu obu w Molde. Według informacji ESPN szkoleniowiec pozostaje w bliskim kontakcie ze swoim rodakiem i stara się go przekonać, że to właśnie Old Trafford powinno być jego następnym celem.

Czerwone Diabły czeka jednak bardzo trudne zadanie, bowiem pozyskaniem 20-latka zainteresowanych jest wiele europejskich klubów. Z samej Premier League po piłkarza chętnie sięgnęliby przedstawiciele Manchesteru City i Chelsea.

Haaland od czasu dołączenia do Borussii Dortmund zdobył dla niej 43 bramki w 45 występach.