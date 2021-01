Solskjaer: nie można już udawać

Manchester United już 1 stycznia czeka pierwsze spotkanie w 2021 roku. W piątkowy wieczór Czerwone Diabły zagrają na Old Trafford z Aston Villą. Menedżer Ole Gunnar Solskjaer podczas konferencji prasowej zapowiedział między innymi kontynuowanie rotowania składem.

– Mamy rywalizacje o miejsca w składzie, co oznacza, że nie możesz tylko myśleć i udawać, że jesteś częścią tej drużyny. Zasługujesz na bycie w zespole tylko wtedy, kiedy się poświęcasz – powiedział Solskjaer. – Myślę, że wszyscy zdali sobie sprawę, że mają przywilej być częścią Manchesteru United, tak fantastycznego klubu z fantastyczną historią. Kiedy tutaj jesteś, ciesz się z tego tak mocno, jak tylko potrafisz i może przeżyjesz kilka fantastycznych chwil – kontynuował norweski szkoleniowiec.

W trakcie napiętego kalendarza w okolicy Świąt Bożego Narodzenia Solskjaer skorzystał z usług 20 zawodników. W piątkowym meczu z Aston Villą również zamierza dokonać kilku roszad. – Mamy silny skład i dużo rotowaliśmy. Nie mówiliśmy o podstawowej jedenastce, ponieważ nie sądzę, aby w tym sezonie było można o takiej mówić – kontynuował. – Mam do dyspozycji 25 graczy. Zawodnicy będą musieli być na mnie źli do następnego meczu, ponieważ, wierzcie ci, nie są zadowoleni, kiedy mówię im, że rozpoczną mecz na ławce. Uważam jednak, że pod koniec sezonu to nam pomoże – dodał Solskjaer.

W piątkowym meczu w zespole Aston Villi wystąpi zapewne Jack Grealish. 25-letni pomocnika od dawna jest łączony z przenosinami do Manchesteru United. – To zawodnik Aston Villi i reprezentacji Anglii, który cały czas się rozwija. Nie chcę zbyt wiele mówić o zawodnikach innych drużyn, ale jest to oczywiście piłkarz, na którego musimy zwrócić uwagę. Bramka, którą w zdobył w ubiegłym sezonie była wspaniała, a my mierzyliśmy się z nim wystarczająco dużo razy, by wiedzieć, że będzie to trudne spotkanie – dodał.



