Cristiano Ronaldo to zawodnik, który od początku kariery jest kojarzony z numerem siedem na koszulce. Portugalczyk ujawnił ostatnio, co miało wpływ na to, że zdecydował się na grę z siódemką na plecach.

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy świata w historii

Portugalczyk ostatnio wypowiedział się na temat gry z numerem siedem na koszulce

37-latek przyznał, że w Man Utd nie wybrał tego numeru sam, a wręczył mu go sir Alex Ferguson

Ronaldo o grze z magicznym numerem siedem

Cristiano Ronaldo w trakcie swojej kariery bronił barw Sportingu Lizbona, Man Utd, Realu Madryt, czy Juventusu. Zawodnik grał w tych ekipach z numerem siedem na plecach, co miało na to wpływ? Portugalczyk zabrał głos w sprawie w rozmowie z oficjalną stroną internetową angielskiej ekipy.

– Zawodnicy na całym świecie, nie tylko w Manchesterze, wiedzą, że siódemka w tym klubie jest mityczna. Bardzo się martwiłem, kiedy podpisałem swój pierwszy kontrakt z Manchesterem United, kiedy zobaczyłem, że stadion jest pełny. Pasja fanów naprawdę mnie zaskoczyła – mówił Ronaldo cytowany przez ManUtd.com.

– Sir Alex Ferguson powiedział: “Dostaniesz numer siedem”. To była chwila, która nigdy nie zostanie zapomniana – kontynuował Portugalczyk.

– Znałem historię siódemki w tej drużynie, ale jednocześnie czułem spokój, bo tak doświadczona osoba i trener był pewien, że Cristiano był odpowiednim zawodnikiem, który może nosić koszulkę z tym numerem – powiedział piłkarz.

Ronaldo strzelił jednego gola w dziewięciu meczach w Premier League w tym sezonie. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik będzie miał w niedzielnym starciu przeciwko Aston Villa. Spotkanie odbędzie się na Villa Park o godzinie 15:00.

