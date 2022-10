PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Były obrońca Manchesteru United i Arsenalu, Mikael Silvestre wypowiedział się na temat obecnej sytuacji w Premier League swoich byłych klubów. Francuz podkreślił, że Czerwone Diabły potrzebują przede wszystkim konsekwencji w grze, aby wrócić na szczyt.

Silvestre wypowiedział się na temat Man Utd i Arsenalu

Francuz pochwalił grę Kanonierów w obecnym sezonie

Były defensor uważa Ten Haga za osobę, która może przywrócić United dawny blask

Silvestre chwali Mikela Artetę

Mikael Silvestre został zapytany o największą zmianę, jaka zaszła w Manchesterze United pod wodzą Erika ten Haga. – Myślę, że przede wszystkim wróciła wiara w porównaniu z końcówką zeszłego sezonu. Wszyscy znów wierzą w ten projekt. Ten Hag cieszy się zaufaniem. Wszystko powoli nabiera odpowiednich kształtów. Według mnie to najważniejsza zmiana.

– To czego potrzebują w kolejnych tygodniach to konsekwencja. Nieważne czy to w sporcie, czy w każdym innym biznesie, jeśli chcesz dojść na szczyt musisz być konsekwentny w swoich działaniach. Na tym poziomie nie ma miejsca na samozadowolenie – dodał.

Francuz jest także pod wrażeniem gry Arsenalu, który jest liderem Premier League, a Mikel Arteta zbiera wykonuje świetną pracę w roli menedżera. – Ich gra robi wrażenie. To nagroda za zaufanie, jakim obdarzyli Artetę. Wszyscy za niego walczą. Być może nie są w idealnej sytuacji ponieważ w pewnym momencie może nadejść trudny etap ze względu na małą głębie składu. Będą potrzebowali nieco szczęścia w tych rozgrywkach. Jeśli kontuzje będą ich omijać to w wyścigu o tytuł będą przez bardzo długi czas.

