PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Alan Shearer dzierży zarówno rekord zdobytych bramek w Premier League ogółem, jak i podczas pojedynczego sezonu. Anglik zdaje sobie sprawę, że przynajmniej jeden z nich zostanie niedługo pobity przez Erlinga Haalanda i okazuje podziw dla umiejętności Norwega.

Alan Shearer to najlepszy strzelec w historii Premier League. Strzelił też najwięcej bramek w jednym sezonie ligowym (34, ex aequo z Andym Cole’em)

Erling Haaland znajduje się na idealnym kursie, by pobić drugi z wymienionych rekordów

Shearer uważa, że Norweg to napastnik idealny

“Jeśli pobije mój rekord, pierwszy podam mu rękę”

Erling Haaland w środę przebudził się w rozgrywkach Premier League. Po dwóch meczach bez dobytej bramki – trzech, licząc spotkanie Pucharu Anglii – Norweg pokonał Aarona Ramsdale’a w starciu z Arsenalem (3:1). Napastnik ma już na koncie 26 bramek w tym sezonie ligowym. To najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek zanotował w Premier League gracz Manchesteru City – Haaland zrównał się z Kunem Aguero. Tyle, że przed 22-atkiem jeszcze 15 kolejek.

Rekord pod względem największej liczby goli w jednym sezonie angielskiej ekstraklasy, dzierżą Alan Shearer oraz Andy Cole. Pierwszy z nich ustrzelił 34 trafienia w sezonie 1994/1995, zaś drugi zanotował taki wynik rok wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że norweski snajper już w swojej debiutanckiej kampanii pobije ten niezwykły wynik.

– Jeśli pobije ten rekord, będę pierwszym, który poda mu rękę. To coś, co na pewno się wydarzy. Kocham jego nastawienie. Uwielbiam jego głód i żądzę. Bardzo podobało mi się, gdy powiedział, że nie śpi w nocy, jeśli nie strzeli gola, bo jest snajperem. Jeśli szukasz idealnego napastnika, już go masz – to on – pochwalił snajpera Manchesteru City Alan Shearer.

Jeśli 22-latek chciałby na dłużej zostać w Premier League, zapewne miałby i szansę powalczyć o wyrwanie Shearerowi drugiego wieloletniego rekordu. Anglik ma na koncie 260 bramek w lidze, nikt nie może pochwalić się lepszym rezultatem. Jeśli Norweg utrzymałby swoje tempo i formę, byłby w stanie znacznie wyśrubować ten rezultat.

Haaland rozegrał już 30 spotkań dla Obywateli we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 32 bramki i cztery asysty.

Czytaj więcej: Wielkie osiągnięcie Haalanda, wyrównał rekord Aguero na półmetku sezonu.

Nottingham Forest Manchester City 9.80 5.80 1.33 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2023 16:18 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin