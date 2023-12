IMAGO / Andrew Yates / Sportimage Na zdjęciu: Peter Schmeichel oraz Erik ten Hag

Manchester United popsuł swoim kibicom święta, przegrywając z West Hamem (0:2)

Po spotkaniu pod adresem “Czerwonych Diabłów” wylała się spora fala krytyki

Postawę drużyny jak i samego trenera ocenił Peter Schmeichel

Peter Schmeichel: Od dłuższego czasu nie widziałem, aby grali tak źle

Manchester United przed okresem świątecznym nie poprawił swojej sytuacji w lidze. Podopieczni Erika ten Haga bowiem doznali bolesnej porażki na London Stadium z West Hamem (0:2). Postawa drużyny “Czerwonych Diabłów” była daleka od optymalnej, stąd pod ich adresem wylało się sporo nieprzechylnych komentarzy.

Peter Schmeichel sam postanowił odnieść się do tego spotkania. Duńczyk, cytowany przez portal “DevilPage”, był załamany postawą Manchesteru United. Zarzucił również Erikowi ten Hagowi brak planu na mecz z “Młotami”.

– West Ham miał plan na to spotkanie i konsekwentnie się go trzymał. Czekali na swoje szanse. Kiedy pojawiły się okazje, to Młoty je wykorzystały. Można natomiast dyskutować do końca dzisiejszego dnia, jaki był plan Manchesteru United. Nie mam pojęcia. Od dłuższego czasu nie widziałem, aby grali tak źle jak teraz – powiedział Schmeichel.

