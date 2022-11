fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Man Utd

Liverpool i Man Utd niewykluczone, że wkrótce zmienią właścicieli. Tymczasem do przestrzeni publicznej trafiła wypowiedź saudyjskiego ministra sportu księcia Abdulaziza bin Turki Al Faisala, który skomentował potencjalny transfer Cristiano Ronaldo do jednego z arabskich klubów, a także ocenił perspektywę przejęcia klubów z Anfield Road i Old Trafford przez saudyjskich przedstawicieli.

Liverpool i Man Utd to kluby, cieszące się popularnością na całym świecie

Na temat ewentualnego zakupu angielskich ekip przez saudyjskich inwestorów głos zabrał minister sportu Arabii Saudyjskiej

Saudyjski minister sportu ocenił perspektywę przejęcia Liverpoolu i Man Utd

Saudyjczycy przejmą Liverpool i Man Utd?

Liverpool i Man Utd to jedne z popularniejszych klubów na świecie. Nie milkną doniesienia, że niebawem każda z ekip może zmienić właściciela. Tymczasem jeszcze bardziej podsycił spekulacje na temat przejęcia przez przedstawicieli Arabii Saudyjskiej angielskich klubów minister sportu Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

– Mam nadzieję, że nasi inwestorzy kupią Manchester United i Liverpool – jeśli wszystko się ułoży, to będą dobre oferty. Kupującymi mogą być zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i firmy z naszego królestwa – przekazał Al-Saisal cytowany przez Sky Sports.

– Premier League to najlepsza liga na świecie, wszyscy ją oglądają. W Arabii Saudyjskiej są wierni kibice angielskich drużyn. Byłoby to więc korzystne dla wszystkich – dodał saudyjski minister sportu.

Polityk z Arabii Saudyjskiej wypowiedział się również na temat spekulacji dotyczących przyszłości Cristiano Ronaldo. – Kto nie chce, żeby Ronaldo grał w ich lidze? On i Messi są wzorem do naśladowania dla wielu młodych piłkarzy – zaznaczył Al-Faisal.

