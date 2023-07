IMAGO / Craig Thomas Na zdjęciu: Mason Greenwood

Greenwood został oskarżony o gwałt i napaść na partnerkę

Gracz w lutym został oczyszczony z zarzutów

Wydaje się jednak, że jego kariera w Man Utd została przekreślona

Greenwood bez szans na powrót do gry w Man Utd?

Mason Greenwood swój ostatni mecz rozegrał 22 stycznia 2022 roku, czyli grubo ponad rok temu. Powodem tego były oskarżenia o nadużycia seksualne i przemoc względem swojej partnerki. Na początku lutego wszystkie zarzuty zostały jednak wycofane.

Mimo to wydaje się, że napastnik nie ma przyszłości w Manchesterze United. Według mediów środowisko jest mocno podzielone, a wielu graczy nie chce, aby Greenwood został ponownie włączony do składu.

– Mason Greenwood utknął w swojej historii. Dla niego to zła pozycja, ponieważ jestem pewien, że chce po prostu grać w piłkę nożną. Myślę, że najlepszą opcją dla Masona jest teraz odejście z klubu i rozwój gdzie indziej – przyznał Roonery.

– Musi wrócić do gry, ponieważ minęło dużo czasu. Biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło i to, jak długo trwało wewnętrzne dochodzenie, prawdopodobnie dotarło do miejsca, w którym Mason musi po prostu iść gdzieś indziej i grać oraz spróbować przywrócić swoją karierę na właściwe tory – dodał legendarny gwiazdor United.

