Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo w tym roku skończył 37 lat. Mimo tego Portugalczyk nie chce, aby mundial w Katarze był jego ostatnim turniejem reprezentacyjnym.

Nie brakowało opinii, że mundial będzie ostatnim turniejem dla Cristiano Ronaldo

Portugalczyk ma jednak inne plany

Napastnik Manchesteru United chce zagrać na Euro 2024

Ronaldo nie porzuci kadry po mundialu

Cristiano Ronaldo to postać legendarna dla piłki nożnej. Portugalczyk aktualnie jest jednak cieniem siebie z lat świetności. Nie mieści się on bowiem do podstawowego składu Manchesteru United, dla którego strzelił w tym sezonie jednego gola w ośmiu meczach. 37-latek nie martwi się jednak tym i wciąż marzy o pobijaniu kolejnych rekordów strzeleckich. Także w reprezentacji.

Ronaldo w reprezentacji Portugalii rozegrał 189 meczów. 117 razy wpisał się na listę strzelców. Z kadrą wygrał mistrzostwo Europy w 2016 roku. 37-latek ma ambicję, aby ponownie wygrać Euro. Snajper Manchesteru United przyznał, że pragnie wystąpić na kolejnym europejskim czempionacie, który w 2024 roku zorganizują Niemcy.

– Mam nadzieję, że będę częścią kadry jeszcze przez kilka lat. Wciąż jestem zmotywowany, a moje ambicje nadal są wysokie. Moja droga w reprezentacji Portugalii jeszcze nie dobiegła końca. Mamy wielu zdolnych młodych piłkarzy. Zagram na mistrzostwach świata i chcę być na kolejnych mistrzostwach Europy – przyznał Ronaldo. Przed nim i jego kolegami z kadry wrześniowe mecze Ligi Narodów, a później zaplanowany na listopad i grudzień mundial w Katarze.

