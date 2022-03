fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo według angielskich mediów jest mocno rozczarowany sytuacją, jaka go spotkała w Manchesterze United. Zawodnik podobno rozważa rozstanie z klubem z Old Trafford. The Sun ujawnił, że Portugalczyk ostatnio przeprowadził ważną rozmowę ze swoim menedżerem Jorge Mendesem.

Cristiano Ronaldo wydaje się coraz bardziej zdeterminowany, aby zmienić klub

The Sun twierdzi, że 37-latka musiał uspokajać jego agent Jorge Mendes

Portugalczyk ma umowę z klubem z Old Trafford do 2023 roku

Ronaldo ma dość Rangnicka

Cristiano Ronaldo wrócił do Man Utd latem minionego roku z Juventusu. 37-latek dołączył do angielskiej ekipy za 15 milionów euro. Doświadczony zawodnik z powodu kontuzji nie zagrał ostatnio w starciu z Man City. Taki stan rzeczy wyzwolił w piłkarzu ogromne emocje. Angielskie media spekulują, że niekoniecznie powodem nieobecności zawodnika była kontuzja, jak to starał się tłumaczyć menedżer teamu z Old Trafford.

Tajemnicą Poliszynela jest, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki nie potrafi porozumieć się z Ralfem Rangnickiem. Angielscy dziennikarze dotarli do wiadomości związanej, z tym że opiekun Czerwonych Diabłów widział Ronaldo w swoim planie na grę w roli rezerwowego. 37-latkowi takie rozwiązanie bardzo się nie spodobało. Następnie przekazano wiadomość, że piłkarz skarżył się kłopoty z biodrami.

Ronaldo wściekły z powodu decyzji Rangnicka, zamiast śledzić spotkanie derbowe z trybun, to zdecydował się na wyjazd do Portugalii. 37-letni zawodnik we wtorek wrócił do treningów w Carrington. Był jednocześnie ostatnim zawodnikiem, który opuścił boisko treningowe. W środę brał również udział w zajęciach, ale nie w pełnym wymiarze czasowym.

Wiadomo, że atmosfera w Man Utd jest bardzo napięta. Tym bardziej że doświadczeni zawodnicy Czerwonych Diabłów są sojusznikami Ronaldo w jego konflikcie z menedżerem Ralfem Rangnikiem.

Reprezentant Portugalii w tej kampanii rozegrał łącznie 31 meczów. Zdobył w nich 15 bramek, a ponadto zaliczył trzy asysty. Ronaldo ma umowę ważną z Man Utd do 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

