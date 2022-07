fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo to jeden z tych zawodników, których przyszłość w Man Utd jest bardzo niepewna. Tymczasem The Athletc podaje, że Portugalczyka wraca już do Manchesteru. Oczekuje się, że w najbliższych dnia przeprowadzi rozmowę z Erikiem ten Hagiem na temat swojej przyszłości.

Bardzo realny jest scenariusz związany z kolejny transferem z udziałem Cristiano Ronaldo

The Athletic podaje, że 37-latek wraca do Manchesteru

Zawodnik ma niebawem przeprowadzić rozmowę na temat swoich planów z trenerem Erikiem ten Hagiem

Gdzie będzie grał Ronaldo w nowym sezonie?

Cristiano Ronaldo ma umowę ważną z Man Utd do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Reprezentant Portugalii może jednak nie wypełnić kontraktu z klubem z Old Trafford, bo trapi go to, że nie może mieć okazji w sezonie 2022/2023 do gry w Lidze Mistrzów.

The Athletic ujawniło, że zawodnik wkrótce przyleci do Manchesteru. Jednocześnie ma być podjęty temat jego przyszłości w klubie. Ostatnio nie milkną doniesienia związane z tym, że Ronaldo może zakotwiczyć w Atletico Madryt. Klub z La Liga jest podobno poważnie zainteresowany zawodnikiem.

Portugalczyk liczy podobno na to, że gdy trafi się atrakcyjna propozycja, to bez rozterek przystanie na nią, chcąc występować w elitarnych rozgrywka. Man Utd ma natomiast nadzieję, że Ronaldo wypełni umowę do końca.

37-latek jak na razie ma na swoim koncie w ekipie z Old Trafford łącznie 329 meczów, notując w nich 142 gole. W poprzedniej kampanii Ronaldo przysłużył się do zdobycia 24 bramek dla Man Utd w 38 spotkaniach.

