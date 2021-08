Cristiano Ronaldo zgodził się na obniżkę pensji w Manchesterze United. Portugalczyk i tak będzie najlepiej opłacanym graczem na Old Trafford. Angielskie media podały też potencjalną datę debiutu 36-latka w koszulce Czerwonych Diabłów.

Cristiano Ronaldo przystał na nieco gorsze warunki finansowe niż w Juventusie

Portugalczyk może liczyć na 20 mln funtów rocznie

Poznaliśmy również potencjalną datę debiutu 36-latka

Cristiano Ronaldo wrócił na Old Trafford

Saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo dobiegła końca. O żywą legendę futbolu biły się dwa kluby z Manchesteru. W pewnym momencie z Anglii dochodziły nas słuchy, że 36-latek zasili ekipę z Etihad. Było jednak zupełnie inaczej. Portugalczyk w ostatniej chwili zmienił zdanie i zadecydował, że wróci na Old Trafford.

Co ciekawe, piłkarz otrzymał zdecydowanie lepszą ofertę kontraktu od Obywateli. Nieoczekiwanie w piątek nad ranem do Ronaldo zadzwonił sir Alex Ferguson. Dawny opiekun Manchesteru United odegrał kluczową rolę w całej transakcji, ale snajper musiał pójść na drobne ultimatum.

Rodzina Glazerów zaoferowała pensję o wartości 385 tyś. tygodniowo. W rocznym przeliczeniu daje to 20 mln funtów. Ronaldo w Juventusie zarabiał 500 tyś. euro na tydzień. Tym razem główną rolę odegrał sentyment do Czerwonych Diabłów, natomiast pieniądze zeszły na drugi plan. Pomimo tego, Cristiano i tak jest najlepiej opłacanym zawodnikiem na Old Trafford.

Kiedy debiut?

Według Daily Mail, Cristiano Ronaldo zaliczy testy medyczne w Lizbonie, więc na pewno nie zobaczymy 36-latka w niedzielę na stadionie Watfordu, gdzie Manchester United stanie do walki w ramach 3. kolejki Premier League. Dodatkowo na ten moment Czerwone Diabły osiągnęły jedynie porozumienie ws. transferu Portugalczyka. Z kolei oficjalne potwierdzenie powinno zostać ogłoszone w poniedziałek.

Tymczasem interesująca jest też data debiutu piłkarza. Z nieoficjalnych wieści dowiedzieliśmy się, że nastąpi to po przerwie reprezentacyjnej, kiedy United zagra z Newcastle.

