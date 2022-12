Pressfocus Na zdjęciu: Andrew Robertson

Liverpool wrócił do rywalizacji w Premier League. Andrew Robertson wykorzystał to do tego, aby zapisać się w historii angielskiej elity.

Andrew Robertson będzie dobrze wspominał mecz z Aston Villą

Szkot dokonał imponującej rzeczy

Obrońca Liverpoolu przeszedł do historii Premier League

Robertson wyprzedził legendę odwiecznego rywala

Forma, którą w bieżącym sezonie Premier League prezentuje Liverpool, pozostawia wiele do życzenia. The Reds zapewne byliby w jeszcze trudniejszej sytuacji, gdyby nie jeden z najważniejszych zawodników, czyli Andrew Robertson. Szkocki defensor w lidze zagrał 13 razy. Po raz wystąpił w Boxing Day przeciwko Aston Villi.

Świąteczny pojedynek był udany dla Liverpoolu. The Reds mogli do przerwy prowadzić sporą różnicą goli. Do szatni schodzili finalnie przy wyniku 2:0. Aston Villa zdobyła kontaktową bramkę, ale ostatecznie uległa drużynie Juergena Kloppa 1:3. Andrew Robertson w protokole meczowym zapisał się przy pierwszym trafieniu. W piątej minucie jego podanie na gola zamienił Mohamed Salah.

Robertson dzięki poniedziałkowej asyście, ma ich już pięć w tym sezonie. Licząc wszystkie jego występy na poziomie Premier League, zaliczył 54 ostatnie podania. Tym samym jest piłkarzem z największą liczba asyst wśród nominalnych obrońców. Jeszcze niedawno Szkot miał ich tyle samo, co Leighton Baines, czyli legenda Evertonu. Anglik zaliczył 53 asysty, ale zagrał w Premier League aż 420 meczów. Tymczasem Robertson w angielskiej elicie wystąpił 231 razy.

Most Premier League assists provided by defenders in the competition's history.



◉ Andy Robertson (54, 231 games)



◎ Leighton Baines (53, 420 games)



Robbo is a record-breaker. 👏 pic.twitter.com/b0UtPKYRdx — Squawka (@Squawka) December 26, 2022

