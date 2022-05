Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Tymczasowy menedżer Manchesteru United, Ralf Rangnick, ujawnił, że rozmawiał z przyszłym szkoleniowcem Czerwonych DIabłów Erikiem ten Hagiem przez aplikację WhatsApp.

Rangnick kontaktował się z nowym menedżerem United Erikiem ten Hagiem

Niemiec ma nadzieję poznać go osobiście

W niedzielę Manchester United rozegra ostatni pojedynek pod wodzą niemieckiego trenera

Niemiec chce poznać osobiście nowego menedżera United

Ten Hag został sfotografowany w Londynie wraz z Mitchellem van der Gaagiem, jego zaufanym asystentem z Ajaksu Amsterdam w czwartek. Obaj mają zasiąść na trybunach podczas ostatniego meczu tego sezonu, w którym United zmierzą się z Crystal Palace.

Rangnick ma nadzieję spotkać się osobiście z Ten Hagiem w weekend lub w poniedziałek, kiedy to oficjalnie rozpocznie się kadencja Holendra w Manchesterze United.

– Kontaktowaliśmy się przez WhatsApp i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się i porozmawiać osobiście w weekend lub w poniedziałek rano. Nie mogę się doczekać rozmowy z nim i poznania go osobiście. Nadal mocno wierzę, że istnieje rdzeń graczy, którzy są wystarczająco dobrzy, aby grać dla klubu i mam nadzieję, że większość z nich nadal tu będzie – mówił podczas konferencji przedmeczowej Ralf Rangnick.

– Jestem przekonany, że jeśli zarząd oraz Erik wprowadzą do drużyny graczy z odpowiednią mentalnością to będziemy w stanie wprowadzić ten klub nie tylko na właściwą ścieżkę, ale także zaprowadzić na szczyt. Może nie stanie się to w jednym okienku transferowym, ale uważam, że w następnych dwóch lub trzech – dodał szkoleniowiec.

Rangnick ujawnił, że ma kilka wątpliwości dotyczących kontuzji, jeśli chodzi o mecz z Crystal Palace. Luke Shaw, Phil Jones, Jadon Sancho i Alejandro Garnacho mogą nie wystąpić w niedzielnym pojedynku na Selhurst Park.

Manchester United musi wygrać to spotkanie, aby utrzymać szóste miejsce w tabeli. Na Czerwone Diabły mocno naciska siódmy West Ham United, który ma tylko dwa oczka straty i może ostatecznie przeskoczyć United w tabeli na koniec sezonu Premierl League. Brak awansu nawet do Ligi Europy byłby totalną katastrofą w wykonaniu podopiecznych Ralfa Rangnicka.

