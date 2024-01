IMAGO / Joel Marklund Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland doznał ponad trzy tygodnie temu urazu kolana

W tym tygodniu rozpoczął w końcu treningi z resztą drużyny

Norweg może dostać szansę w meczu FA Cup.

Wyczekiwany powrót Haalanda

Na tę wiadomość fani z Etihad Stadium czekali od dawna. Erling Haaland wypadł z gry niespełna miesiąc temu z powodu kontuzji kolana. Do tej pory data jego powrotu była owiana tajemnicą. Zmieniło się to dopiero w środę. Wówczas media obiegły zdjęcia i nagrania z treningu Manchesteru City. Według doniesień prasowych Norweg ćwiczył już z pełnym obciążeniem.

Pewne jest to, że menedżer Pep Guardiola będzie wprowadzać Haalanda do składu ostrożnie. Nie ma raczej większych szans na to, by zagrał już w ten weekend od pierwszej minuty. Zwłaszcza, że rywalem City w FA Cup będzie niżej notowane Huddersfield.

Bardziej prawdopodobne jest to, że Norweg znajdzie się w wyjściowym składzie na kolejną ligową potyczkę z Newcastle United zaplanowaną na kolejny weekend.

W tym sezonie Haaland zdobył już piętnaście bramek i zanotował jedną asystę.

Czytaj także: Nie ma mocnych na Man City. “Zamknęliśmy ten rozdział