Mikel Arteta zabrał głos przed meczem Arsenal – Tottenham. Hiszpański trener twierdzi, że trudne doświadczenie z początku sezonu uczyni jego zespól silniejszym.

Mikel Arteta wypowiedział się przed dzisiejszymi derbami Londynu

Szkoleniowiec Arsenalu nawiązał do trudnego początku

Hiszpan pochwalił także legendarnego trenera Kanonierów

Arteta przed trudnym sprawdzianem

Arsenal w letnim oknie transferowym wydał na wzmocnienia najwięcej ze wszystkich klubów Premier League. Mimo tego miał mnóstwo problemów ma początku sezonu 2021/2022. Przegrał bowiem pierwsze trzy mecze. Stracił w nich dziewięć goli, a nie strzelił żadnego.

Ostatnie tygodnie są lepsze dla fanów Kanonierów. Ich ulubieńcy wygrali bowiem trzy kolejne spotkania. W stosunku 1:0 pokonali Norwich City i Burnley. Wyeliminowali także Wimbledon z Pucharu Ligi Angielskiej.

Mikel Arteta twierdzi, że trudny początek sezonu wpłynie korzystnie na jego zespół. – To trudne, aby nagle odwrócić los i zbudować coś niesamowitego. Jestem głęboko przekonany, że to musiało się wydarzyć. W tym klubie to musiało się wydarzyć -musieliśmy tego doświadczyć, a to sprawi, że będziemy silniejsi – powiedział hiszpański trener.

Opiekun Arsenalu wypowiedział się także na temat legendarnego trenera Kanonierów, czyli Arsene’a Wengera. – Myślę, że najważniejszą rzeczą, która pozostała, jest sposób, w jaki był w stanie edukować i przekazywać wartości i szacunek oraz to, o co chodzi w tym klubie – rzekł Mikel Arteta.- Myślę, że był niesamowicie dobry w angażowaniu ludzi, by uwierzyli w to, co on i klub próbowali zrobić – dodał.

