Chelsea FC w niedzielne popołudnie w ramach 18. kolejki Premier League rozegra mecz z Wolverhampton. The Telegraph ujawniło natomiast, że działacze The Blues zgłosili się z prośbą do władz ligi o przełożenie spotkania.

Chelsea niechętnie podchodziła do planu rozegrania niedzielnego meczu ligowego

Ekipa z Londynu przystąpi do potyczki bez kilku zawodników, którzy są aktualnie na covidowej kwarantannie

Władze The Blues chciały przełożyć spotkanie, ale prośba została odrzucona przez Premier League

Mecz Wolverhampton – Chelsea zgodnie z planem

Chelsea FC po rozegraniu siedemnastu ligowych meczów legitymuje się bilansem 37 punktów. Okazję na poprawienie tego bilansu stołeczna ekipa będzie miała na Molinuex Stadium. The Telegraph poinformowało, że władze Premier League odrzuciły prośbę władze klubu z Londynu w sprawie przełożenia spotkania.

Chelsea ma aktualnie czterech piłkarzy, którzy mieli pozytywne wyniku testu na COVID-19. W gronie tym znajdują się: Romelu Lukaku, Timo Werner, Ben Chilwell i Callum Hudson-Odoi.

Liga angielska wcześniej przełożyła sześć spotkań z powodu epidemii koronawirusa. Mowa między innymi o bojach Man Utd z Brighton, czy Everton z Leicester.

Podopieczni Thomasa Tuchela do niedzielnej potyczki w ramach 18. kolejki Premier League podejdą, chcąc odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Zawodnicy Wilków pokonali natomiast ostatnio zespół Jakuba Modera (1:0).

Chelsea i Wolverhampton w ligowej tabeli różnica 13 punktów. The Blues mają 37 oczek, z kolei 23 punkty zgromadził team Bruno Lage.

