Gdy w 2011 roku Chelsea pozyskiwała Lucasa Piazona wszyscy wiązali z nich wielkie nadzieje. Przygoda tego zawodnika ze Stamford Bridge nie ułożyła się jednak udanie. Definitywnie opuści on Premier League, by przenieść się do Rio Ave.

26-letnik zawodnik trafił do stolicy Anglii jako nastolatek przed niespełna dziesięcioma laty. Brazylijczyk grający na pozycji napastnika nigdy podołał jednak oczekiwaniom, jakie przed nim stawiono. W ostatnich latach wysyłano go aż siedmiokrotnie na wypożyczenie.

Chelsea płaciła za tego gracza w przeszłości 7,5 mln euro Później wysyłała go do takich klubów jak Malaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo i Rio Ave. To właśnie Portugalczycy chcieliby teraz pozyskać go na stałe.

Portugalczycy przekonani do Piazona

Obecna umowa Lucasa Piazona wygasa latem 2022 roku, więc zawodnik nie będzie do wzięcia za darmo. Jego zakup nie powinien wynieść jednak więcej niż milion euro. Portugalczycy chcą mu zaoferować kontrakt do lata 2025 roku.

Piazon rozgrywa właśnie drugi sezon na wypożyczeniu w Rio Ave. W poprzednim rozegrał 19 meczów i zdobył w nich dwa gole. W nowych rozgrywkach pojawił się jak dotąd na boisku ośmiokrotnie.