Marcos Alonso ma kontrakt ważny z Chelsea do końca czerwca 2022 roku. Tymczasem najnowsze doniesienia angielskich dziennikarzy wskazują, że Hiszpan wyraża zainteresowanie parafowaniem nowej umowy z klubem ze Stamford Bridge.

Marcos Alonso w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w dziewięciu spotkaniach, notując w nich jednego gola. Do ekipy z Londynu zawodnik trafił w 2016 roku za 23 miliony euro z Fiorentiny.

Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że Marcos Alonso niebawem rozstanie się z klubem. Frank Lampard niechętnie stawiał na Hiszpana, co wywołało spekulacje, że zawodnik może wrócić do Włoch.

Tymczasem od momentu, gdy stery nad zespołem The Blues objął Thomas Tuchel, to Marcos Alonso został przywrócony do łask. 30-latek zagrał w każdym z pięciu ostatnich meczów Chelsea. Dlatego The Sun sugeruje, że piłkarz może niebawem przedłużyć kontrakt.

Ogólnie w szeregach londyńskiej drużyny zawodnik zaliczył 158 spotkań, notując w nich 23 gole i 17 asyst. W trakcie swojej przygody ze stołecznym klubem wygrał mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii oraz Ligę Europy. W swoim piłkarskim CV piłkarz ma także takie kluby jak: Sunderland, czy Bolton. Warto też dodać, że Marcos Alonso to trzykrotny reprezentant Hiszpanii.

Chelsea aktualnie plasuje się na piątej pozycji w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 43 punktów. W najbliższą niedzielę londyńczycy zmierzą się w hicie 26. kolejki ligi z Manchesterem United. Pierwszy bój między obiema ekipami w trakcie trwającej kampanii zakończył się bezbramkowym remisem.



