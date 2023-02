fot. PressFocus Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood to zawodnik, którego kariera piłkarska została w ostatnich miesiącach wstrzymana. The Guardian poruszył natomiast temat ewentualnego powrotu zawodnika do gry w szeregach Czerwonych Diabłów. Okazuje się, że pracownicy klubu są w tej sprawie podzieleni.

Cały czas niejasna jest przyszłość Masona Greenooda w Man Utd

The Guardian przekonuje, że pracownicy klubu z Old Trafford nie są jednomyślni ws. kontynowania kariery przez piłkarza w Man Utd

21-latek ostatnie spotkanie w szeregach Czerwonych Diabłów rozegrał w styczniu 2022 roku

Jaki los czeka wychowanka Man Utd?

Mason Greenwood został w ostatnim czasie oczyszczony z wszystkich zarzutów związanych z usiłowaniem gwałtu i napaści powodującej rzeczywiste uszkodzenie ciała według informacji Daily Mail. W teorii zawodnik powinien zatem niebawem wrócić do gry w szeregach Man Utd.

The Guardian podaje natomiast, że pracownicy klubu z Old Trafford są podzielenie co do tego, czy 21-latek powinien wznowić karierę w szeregach Czerwonych Diabłów. Podobno znaczna część kadry pracowniczej Manchesteru United nie chce, aby Greenwood ponownie grał w klubie. Inni uważają, że trzeba zadbać o piłkarza, bo w klubie jest od 7 roku życia i wszystkie zarzuty zostały mu oddalone.

Manchester United prowadzi wewnętrzne dochodzenie i przeanalizuje, czy zatrzymać zawodnika w klubie. Przedstawiciele wielokrotnych mistrzów Premier League mają ocenić wpływ zaistniałej sytuacji na markę klubu i relacje ze sponsorami.

W tej kampanii Greenwood nie rozegrał jeszcze żadnego meczu. Piłkarz został zawieszony przez Man Utd na wszystkie rozgrywki. Ogólnie w koszulce ekipy z Old Trafford zawodnik wystąpił jak na razie w 129 spotkaniach, zdobywając w nich 35 bramek. Ponadto na koncie piłkarza jest również 12 asyst.

