Poznaliśmy datę startu nowego sezonu Premier League

W czwartek poznaliśmy datę rozpoczęcia kolejnego sezonu Premier League. Sezon 2021/22 wystartuje 14 sierpnia obecnego roku, a rywalizacja zakończy się 22 maja 2022 roku.

Tym samym Premier League wraca do tradycyjnej daty rozpoczęcia nowego sezonu, która zwykle przypada na drugi tydzień sierpnia. Sezon 2020/21 rozpoczął się dopiero 12 września, co było oczywiście spowodowane pandemią koronawirusa. W tym roku rywalizacja potrwa do 23 maja.

Wcześniej poznaliśmy również datę rozpoczęcia rywalizacji na zapleczu Premier League – w Championship. Początek nowego sezonu zaplanowany został na 7 sierpnia.

Manchester City w drodze po mistrzostwo

Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu obecnego sezonu mianem mistrza Anglii będzie mógł tytułować się Manchester City. Drużyna prowadzona Josepa Guardiola pewnie zmierza bowiem po mistrzowski tytuł.

Drużyna z Etihad Stadium pewnie prowadzi w tabeli Premier League, mając aż 14 punktów przewagi nad drugim Manchesterem United i 15 punktów nad trzecim Leicester City. Obywatelom do końca sezonu pozostało do rozegrania tylko osiem spotkań. Czerwone Diabły i Lisy rozegrają jeden mecz więcej.

Manchester City pozostaje również w grze o trzy inne trofea. Drużyna Josepa Guardioli awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Borussią Dortmund. Obywatele zagrają także w półfinale Pucharu Anglii z Chelsea oraz w finale Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup) z Tottenhamem Hotspur.