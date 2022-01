Źródło: The Telegraph

Newcastle United miało plan na tę zimę, aby wypożyczyć Donny’ego van de Beeka z Manchesteru United. The Telegraph twierdzi jednak, że Holender nie był zainteresowany zmianą barw klubowych.

Prawdopodobnie nie dojdzie do skutku zmiana barw klubowych przez Donny’ego van de Beeka tej zimy

The Thelegraph poinformowało, że Holender odrzucił ofertę Srok

24-latek jest związany umową z Manchesterem United do 2025 roku

Van de Beek nie chce rozstać się z Man Utd

Newcastle United w tym roku ma plan, aby za wszelką cenę utrzymać się w Premier League. Pomóc mają w tym wzmocnienia. Jak na razie szeregi Srok wzmocnili Kieran Trippier i Chris Wood. Kolejnym transferem do ekipy Eddie Howe’a miał być Donny van de Beek, ale zawodnik nie jest entuzjastą takiego rozwiązania.

Angielskie media podają, że były pomocnik Ajaxu odrzucił ofertę Newcastle. Klub z St. James Park chciał wypożyczyć piłkarza.

Van de Beek w tej kampanii wystąpił łącznie w 14 meczach w koszulce Man Utd, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich jedną bramkę. Ogólnie w szeregach Czerwonych Diabłów zawodnik zaliczył jak na razie 50 meczów, notując w nich dwa trafienia i dwie asysty.

Holender trafił do ekipy z Old Trafford w 2020 roku. Kosztował wówczas 39 milionów euro. Kontrakt zawodnika z Manchesterem United obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Jak na razie z angielską ekipą nie osiągnął żadnego spektakularnego sukcesu. Tymczasem jako zawodnik Ajaxu wygrał mistrzostwo Eredivisie i Puchar Holandii.

