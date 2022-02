Pressfocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba od końca października nie grał z powodu kontuzji mięśniowej. Jak przekazał Ralf Rangnick, Francuz wrócił już do pełni sił i wystąpi w piątkowym meczu pucharowym z Middlesbrough.

Ralf Rangnick przekazał, że Paul Pogba wróci na boisko

Francuz może rozpocząć nawet najbliższy mecz w wyjściowym składzie

W piątek Man Utd zagra z Middlesbrough w ramach 1/16 finału Pucharu Anglii

Pogba gotowy na powrót do gry

Dobiegła końca trzymiesięczna przerwa Paula Pogby od piłki nożnej. Francuz doznał kontuzji mięśniowej podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej. Początkowo piłkarz odbywał rehabilitację w Dubaju.

Od trzech tygodni pracuje nad powrotem na boisko pod okiem medyków Man Utd. W czwartek odbyła się konferencja prasowa, na której Ralf Rangnick przekazał optymistyczne wieści odnośnie zdrowia 28-latka.

– Paul Pogba będzie w kadrze meczowej, może nawet zagra w wyjściowym składzie – poinformował trener Czerwonych Diabłów.

W takiej sytuacji można spodziewać się Pogby z powrotem na boisku. Początek sezonu w wykonaniu reprezentanta Trójkolorowych był imponujący. W 1. kolejce zanotował cztery asysty, natomiast później dołożył jeszcze trzy. Co prawda, nie ma na koncie jeszcze gola, ale zapewne jest to tylko kwestią czasu.

Niemniej ciągle nie ma pewności czy Pogba przedłuży swój kontrakt. Obecna umowa wygasa wraz z końcem obecnej kampanii. Glazerowie już dwa razy próbowali przekonać gracza do złożenia podpisu na nowym dokumencie. Kusili go nawet potężnymi zarobkami, które nie zrobiły na nim wrażenia. Media największe szanse na pozyskanie pomocnika dają aktualnie PSG.

Z kolei Pogba najbliższą okazję do poprawy statystyk będzie miał w piątek, kiedy na Old Trafford przyjedzie Middlesbrough w ramach 1/6 finału Pucharu Anglii. Co ciekawe, 28-latek nie miał jeszcze okazji wystąpić za kadencji Rangnicka.

Niemiecki trener przekazał jeszcze, że w najbliższej rywalizacji na pewno zabraknie Tellesa, Lingarda, Lindelofa, Baily’ego, Cavaniego i Greenwooda.

Manchester United Middlesbrough 1.36 5.00 9.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2022 17:09 .

