fot. PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba i jego przyszłość w Man Utd to wciąż wielka niewiadoma. Nowe wieści na temat reprezentanta Francji pojawiły się natomiast w Sky Sports.

Paul Pogba może wkrótce rozstać się z klubem z Old Trafford

Chętnych na piłkarza nie brakuje, na czele z Realem Madryt, PSG, czy Juventusem

Sky Sports twierdzi, że 28-latek jeszcze nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości

Paul Pogba zostanie w Man Utd, czy odejdzie?

Paul Pogba ma umowę ważną z klubem z Old Trafford tylko do końca trwającego sezonu. Ostatnio światło dzienne ujrzała wiadomość, że Francuz odrzucił propozycję przedłużenia umowy z Man Utd. Sky Sports przekonuje natomiast, że nic takiego nie miało miejsca i zawodnik chce się obecnie koncentrować na powrocie do gry po kontuzji uda, której doznał w trakcie zgrupowania drużyny narodowej.

Faktem jest, że sternicy Czerwonych Diabłów nie chcą rozstać się z piłkarzem. Tym bardziej że Pogba może odejść z Manchesteru United na zasadzie wolnego transferu. Gdyby faktycznie latem Pogba zmienił pracodawcę, może to być bolesne w skutkach dla aktualnych wicemistrzów Premier League. Wartość zawodnika wynosi dzisiaj mniej więcej 50-60 milionów euro.

Will he stay or will he go? 🤔 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 8, 2022

Pogba dołączył do Man Utd w sierpniu 2016 roku. Kosztował wówczas sterników angielskiego klubu ponad 105 milionów euro. Zawodnik do drużyny z Old Trafford trafił z Juventusu, gdzie wygrał między innymi cztery razy mistrzostwo Serie A i dwa razy Puchar Włoch.

W tym sezonie francuski pomocnik wystąpił łącznie w 13 spotkaniach, w tym dziewięć z nich było w Premier League. Zaliczył w tych bojach siedem asyst. Pogba wygrał Ligę Europy z Czerwonymi Diabłami, a ponadto dwa razy triumfował w Carabao Cup.

