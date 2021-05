Podział punktów na The Hawthorns

Podziałem punktów zakończyło się pierwsze poniedziałkowe spotkanie 34. kolejki Premier League. West Bromwich Albion na własnym stadionie zremisowało 1:1 z Wolverhamptonem Wanderers.

Walczących o utrzymanie gospodarzy w tym meczu satysfakcjonowało tylko zwycięstwo, które mogłoby przedłużyć ich nadzieję. Nie mieli jednak po swojej stronie zbyt wielu argumentów.

W pierwszej połowie inicjatywa należała do gości, którzy nie tylko częściej utrzymywali się przy piłce, ale także stwarzali sobie więcej sytuacji. Bezbramkowy wynik długo nie ulegał zmianie, ale ostatecznie Wilki na przerwę udały się w dobrych humorach. W doliczonym czasie gry podopieczni Nuno Santo objęli prowadzenie. Dopisało im jednak w tym momencie szczęście, bowiem piłka wylądowała w siatce po tym jak jeden zawodników WBA nabił Fabio Silvę.

W drugiej połowie odważniej grali gospodarze, co zaprocentowało doprowadzeniem do wyrównania w 62. minucie. Po precyzyjnym dośrodkowaniu Conora Townsenda z prawej strony boiska, celnym uderzeniem głową z sześciu metrów popisał się Mbaye Diagne. Jak się później okazało było to trafienie na wagę remisu. Remisu, który jednak niewiele daje zespołowi West Bromwich Albion.