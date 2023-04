Pressfocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Tottenham rozważał ponowne zatrudnienie Mauricio Pochettino

Argentyńczyk jest zdecydowany na pracę w Londynie

Trener wybrał jednak lokalnego rywala swojego byłego klubu

Pochettino igra z ogniem. Argentyńczyk naraża się kibicom

Latem ubiegłego roku Mauricio Pochettino stracił pracę w PSG, które pożegnało Argentyńczyka po rozczarowującej przygodzie w stolicy Francji.

Mauricio Pochettino nie wróci na ławkę trenerską w bieżącej kampanii. Argentyńczyk podejmie pracę w przyszłym sezonie. Trener prawdopodobnie zwiąże się umową z Chelsea, która prowadzi końcowe negocjacje w tej sprawie.

Dla byłego opiekuna PSG będzie to powrót do Premier League. Przed pobytem we Francji, Mauricio Pochettino z powodzeniem trenował Tottenham. Argentyńczyk łączony był nawet z powrotem do tego klubu. Finalnie ma on pracować dla lokalnego rywala, co zapewne nie spodoba się fanom Tottenhamu.

Czytaj także: Tottenham znów zwolnił trenera. Efekt weekendowej kompromitacji