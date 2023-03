Mauricio Pochettino według wieści The Times jest otwarty na powrót do Tottenhamu Hotspur. Argentyńczyk mógłby być rozważany jako następca Antonio Conte, jeśli ten zdecyduje się na pożegnanie z londyńskim klubem.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Możliwe, że wkrótce do pracy trenerskiej wróci Mauricio Pochettino

The Times przekonuje, że Argentyńczyk chciałby wrócić do Tottenhamu Hotspur

Realny scenariusz zakłada, że Antonio Conte latem pożegna się z klubem z Lonydnu

Pochettino zastąpi Conte?

Mauricio Pochettino prowadził Tottenham Hotspur przez pięć lat. Rozstał się z klubem w 2019 roku, doprowadzając go między innymi do drugiego miejsca w Premier League w sezonie 2016-2017. Pod wodzą argentyńskiego trenera The Spurs zagrali też w finale Ligi Mistrzów w 2019 roku, w którym ulegli Liverpoolowi.

Ostatnio natomiast pojawiły się spekulacje związane z powrotem Antonio Conte do Włoch. Doświadczony trener przez trzy tygodnie nie prowadził The Spurs, co było podyktowane operacją usunięcia pęcherzyka żółciowego. Przez ten czas 53-latek miał dojść do wniosku, że chce wrócić do ojczyzny po sezonie.

Pod nieobecność głównego trenera Cristian Stellini przejął kontrolę nad Tottenhamem w czterech ostatnich spotkaniach, notując różne wyniki. Między innymi dwa zwycięstwa w lidze, ale też porażki w Pucharze Anglii z Sheffield United.

The Times przekonuje, że następcą Conte mógłby zostać Pochettino. Były menedżer The Spurs ma być otwarty na powrót do byłej ekipy. W każdym razie taka opcja możliwa będzie dopiero po zakończeniu trwającej kampanii, gdy wygaśnie obecna umowa byłego selekcjonera reprezentacji Włoch.

Czytaj więcej: Tottenham Hotspur – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (08.03.2023)