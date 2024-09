Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Peter Schmeichel

Peter Schmeichel: Manchester United nie wykorzystuje mocnych stron Rasmusa Hojlunda

Obecnie trwający sezon Premier League nie rozpoczął się po myśli Manchesteru United. Podopieczni Erika ten Haga wygrali na inauguracje rozgrywek (1:0 z Fulham), ale później było już tylko gorzej. „Czerwone Diabły” bowiem poniosły dwie bolesne porażki z rzędu (1:2 z Brighton & Hove Albion oraz 0:3 z Liverpoolem).

Ostatnio na łamach „Tipsbladet” ukazała się rozmowa z Peterem Schmeichelem, która porusza temat Manchesteru United. A właściwie jego zawodnika – Rasmusa Hojlunda. Legenda „Czerwonych Diabłów” w samych superlatywach wypowiedziała się o Duńczyku, ale również stwierdziła, że klub nie wykorzystuje dobrych stron napastnika.

– Rasmus to fantastyczny talent. Możliwości, które w nim drzemią, są na najwyższym poziomie. Do klubu przyszedł teraz Ruud van Nistelrooy i rozmawiałem z nim chwilę. Mówi, że w zespole jest ogromny potencjał. Jeśli będzie mógł pomóc Rasmusowi… Ale nie chodzi tylko o niego! Zespół nie wykorzystuje jego mocnych stron – powiedział Peter Schmeichel, cytowany przez portal „DevilPage”.

– Są więc pewne rzeczy, które muszą zostać skorygowane. To bardzo imponujący młody człowiek. Sprawia wrażenie dużo starszego niż 21 lat. Ma wspaniałe perspektywy. Ma w sobie cechy, które chcesz widzieć u młodego napastnika. Pokazał, że jeśli wywrze się na nim presję, to może wziąć grę na siebie. Teraz musi wesprzeć go zespół. Nie widzę powodu, dla którego miałby nie strzelić dużo goli – podsumował Duńczyk.

Rasmus Hojlund nie wystąpił jeszcze w tym sezonie na boiskach Premier League. Utalentowany napastnik bowiem zmaga się z kontuzją uda. Jednak lada moment powinniśmy zobaczyć 21-latka w koszulce Manchesteru United.

